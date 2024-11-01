Baciu: Soluțiile în cazul străzii construite peste conductele Transgaz, discutate la ședința convocată de prefectul Capitalei

El a scris pe Facebook că discuțiile s-au concentrat pe două planuri: de ce s-a ajuns în această situație și ce soluții există pentru a pune zona în siguranță.

'S-a încheiat ședința de la Instituția Prefectului Municipiului București. După cum spuneam, lucrurile sunt mai grave decât s-a știut până acum în ceea ce ține de străzile construite peste magistralele de gaz. Le mulțumesc celor de la Ministerul Afacerilor Interne, România, Departamentul pentru Situații de Urgență, IGSU - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, România, Instituția Prefectului Municipiului București și Inspectoratul de Stat în Construcții. Așa cum știam, sunt oameni profesioniști, care și-au făcut cu mare responsabilitate toată treaba. (...) Este regretabil că, în ceasul al doisprezecelea, primarul Negoiță nu a dorit să participe și nu a dorit să dea dovadă de minimă atenție și responsabilitate față de nevoile oamenilor', a susținut Andrei Baciu.

El a subliniat că rolul său ca deputat de București a fost și rămâne acela de se asigura că oamenii sunt ascultați și că instituțiile tratează cu seriozitate situația.

'De acum înainte voi monitoriza îndeaproape măsurile stabilite, voi comunica public fiecare etapă și voi rămâne în dialog cu oamenii din zonă. Am cerut și instituțiilor să meargă pe teren și să explice clar ce urmează, pentru că lipsa de informare a fost și este una dintre marile probleme', a transmis Baciu.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a convocat pentru vineri o ședință cu reprezentanții mai multor instituții pentru a clarifica situația străzii din Sectorul 3 construită peste conductele Transgaz.

Pe 10 noiembrie, deputatul PNL Andrei Baciu a declarat că Primăria Sectorului 3 a construit drumuri și infrastructură rutieră peste magistrale de gaz fără să aibă avizul obligatoriu de la Transgaz și i-a solicitat primarului Robert Negoiță să pună pe ordinea de zi a Consiliului Local un proiect de hotărâre care să rezolve situația.

'După tragedia care s-a întâmplat în Rahova, am văzut că există o situație serioasă în Sectorul 3, unde, conform informațiilor din presă și eforturilor jurnalistice, am aflat că primarul Negoiță a construit drumuri și infrastructură rutieră peste magistrale de gaz fără să aibă avizul necesar, obligatoriu, de la Transgaz', a afirmat Baciu la Parlament.

El a spus că, în calitate de deputat de București, a trimis întrebări, interpelări și adrese oficiale mai multor instituții cu privire la situația din Sectorul 3, menționând că în răspunsul primit de la Transgaz se arată că 'Primăria Sectorului 3 a realizat lucrări în mod nelegal, fără autorizație de construire și fără a deține avizul obligatoriu al Transgaz'.