Homepage » Actual

Baciu: Soluțiile în cazul străzii construite peste conductele Transgaz, discutate la ședința convocată de prefectul Capitalei

| 14 noi, 19:37

Soluțiile în cazul străzii din Sectorul 3 construită peste conductele Transgaz discutate la ședința convocată, vineri, de prefectul Capitalei cu reprezentanții mai multor instituții au vizat în principal situația circulației rutiere din zonă și punerea în siguranță a acesteia, a infrastructurii rutiere și a magistralelor de gaz, a anunțat deputatul PNL Andrei Baciu.

 

El a scris pe Facebook că discuțiile s-au concentrat pe două planuri: de ce s-a ajuns în această situație și ce soluții există pentru a pune zona în siguranță.
'S-a încheiat ședința de la Instituția Prefectului Municipiului București. După cum spuneam, lucrurile sunt mai grave decât s-a știut până acum în ceea ce ține de străzile construite peste magistralele de gaz. Le mulțumesc celor de la Ministerul Afacerilor Interne, România, Departamentul pentru Situații de Urgență, IGSU - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, România, Instituția Prefectului Municipiului București și Inspectoratul de Stat în Construcții. Așa cum știam, sunt oameni profesioniști, care și-au făcut cu mare responsabilitate toată treaba. (...) Este regretabil că, în ceasul al doisprezecelea, primarul Negoiță nu a dorit să participe și nu a dorit să dea dovadă de minimă atenție și responsabilitate față de nevoile oamenilor', a susținut Andrei Baciu.
El a subliniat că rolul său ca deputat de București a fost și rămâne acela de se asigura că oamenii sunt ascultați și că instituțiile tratează cu seriozitate situația.
'De acum înainte voi monitoriza îndeaproape măsurile stabilite, voi comunica public fiecare etapă și voi rămâne în dialog cu oamenii din zonă. Am cerut și instituțiilor să meargă pe teren și să explice clar ce urmează, pentru că lipsa de informare a fost și este una dintre marile probleme', a transmis Baciu.
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a convocat pentru vineri o ședință cu reprezentanții mai multor instituții pentru a clarifica situația străzii din Sectorul 3 construită peste conductele Transgaz.
Pe 10 noiembrie, deputatul PNL Andrei Baciu a declarat că Primăria Sectorului 3 a construit drumuri și infrastructură rutieră peste magistrale de gaz fără să aibă avizul obligatoriu de la Transgaz și i-a solicitat primarului Robert Negoiță să pună pe ordinea de zi a Consiliului Local un proiect de hotărâre care să rezolve situația.
'După tragedia care s-a întâmplat în Rahova, am văzut că există o situație serioasă în Sectorul 3, unde, conform informațiilor din presă și eforturilor jurnalistice, am aflat că primarul Negoiță a construit drumuri și infrastructură rutieră peste magistrale de gaz fără să aibă avizul necesar, obligatoriu, de la Transgaz', a afirmat Baciu la Parlament.
El a spus că, în calitate de deputat de București, a trimis întrebări, interpelări și adrese oficiale mai multor instituții cu privire la situația din Sectorul 3, menționând că în răspunsul primit de la Transgaz se arată că 'Primăria Sectorului 3 a realizat lucrări în mod nelegal, fără autorizație de construire și fără a deține avizul obligatoriu al Transgaz'.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Bolojan

Bolojan: În următoarele două săptămâni începe discuția privind bugetul de anul viitor

14 noi, 19:34
Citeşte mai departe
PSD

PSD insistă pentru implementarea programului pe care l-a propus pentru stimularea activităților economice

14 noi, 19:41
Citeşte mai departe
Abrudean

Abrudean: România, evaluată pozitiv în Grupul de lucru al OCDE pentru integritate publică

14 noi, 19:39
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Shakira a lansat videoclipul oficial pentru 'Zoo', melodie din coloana sonoră a filmului Zootopia 2

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
oana
Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România
bbbb
Boilies pe praguri: când geometria decide selecția
Nicusor Dan
Nicușor Dan: Salut acordul dintre Israel și Hamas privind încetarea focului și eliberarea tuturor ostaticilor
buzo
Buzoianu: Legea adoptată în Parlament, care stabilește că orice arie protejată poate fi distrusă, este o rușine
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
h
Oamenii de știință au creat un ochi artificial cu o vedere mai bună decât cea a oamenilor. Cum și la ce ar putea fi folosit
h
Cum a obținut Dominic Fritz cetățenia în doar un an? Ministrul Justiției, somat să clarifice etapele parcurse
economica.net
feminis.ro
h
Shakira a lansat videoclipul oficial pentru 'Zoo', melodie din coloana sonoră a filmului Zootopia 2
h
Lady Gaga a vorbit deschis despre problemele psihice grave cu care s-a confruntat: „Nu credeam că voi reuşi să trec peste asta”
h
Adele îşi face debutul în cinema, într-un film de Tom Ford
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ