Băsescu: Statul trebuie să ia măsuri de informare a populației legat de modul de acțiune în cazul unor atacuri teroriste

El menționează că în cazul în care Iran va încerca să lovească echipamentele americane dislocate în bazele de la Kogălniceanu și Turda, România dispune de echipamentele militare necesare pentru a îndepărta pericolul.

'Atacurile teroriste efectuate de islamiști radicalizați sau atacurile cibernetice reprezintă o altă categorie de riscuri. În aceste condiții, în opinia mea, statul român trebuie să ia urgent măsuri preventive de informare a populației legat de modul de acțiune în cazul unor posibile atacuri. Poate ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească unde se adăpostesc el și familia, dacă are bani și mijloace de subzistență pentru două trei zile, dacă ar fi nevoie', scrie Băsescu, luni, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit fostul președinte, deși România și Iran au o relație 'veche și bună', este posibil să existe încercări de a lovi echipamentele americane dislocate în bazele de la Kogălniceanu și Turda.

'Într-o astfel de situație, România dispune de echipamentele militare necesare pentru a îndepărta pericolul, dar nimeni nu poate garanta eliminarea tuturor riscurilor', mai scrie Băsescu.

El precizează că bazele de la Kogălniceanu și Turda nu vor găzdui echipament militar defensiv. Este vorba despre: avioane cisternă pentru alimentarea în aer a avioanelor de vânătoare/bombardament, drone de cercetare și bombardament, radare destinate dirijării sistemelor antirachetă și a avioanelor de luptă etc.

Băsescu subliniază că opiniile exprimate reprezintă un punct de vedere personal și că nu și-a propus să intre în contradicție cu afirmațiile oficiale.

'Conținutul acestei postări este doar o opinie personală generată de faptul că evoluțiile internaționale sunt incerte în primul rând datorită imprevizibilului Trump. La solicitare expresă, România a pus la dispoziția armatei SUA bazele militare de la Kogălniceanu și Câmpia Turzii. Decizia este corectă și în interesul pe termen lung al consolidării relației cu SUA și a securității României', evidențiază fostul președinte.

Băsescu face referire și la postarea sa din 11 martie, când a scris că 'afaceristul Trump' va trebui să afle că există un cost pentru accesul pe Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu.

'Pentru riscurile de mai sus spuneam în postarea mea anterioară că Trump trebuie să plătească. Să notăm! Nu mai este gratis ca în Afganistan, Irak și Balcani', adaugă Băsescu.

Iranul a avertizat, luni, România că ar putea răspunde politic și legal după ce a permis Statelor Unite să folosească baze de pe teritoriul său pentru operațiuni împotriva Iranului, transmite Iran International.

Teheranul îndeamnă toate țările să nu se implice în război, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei.