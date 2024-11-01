Băsescu: Statul trebuie să ia măsuri de informare a populației legat de modul de acțiune în cazul unor atacuri teroriste

| 16 mar, 20:20

Fostul președinte Traian Băsescu apreciază că statul român trebuie să ia măsuri preventive de informare a populației legat de modul de acțiune în cazul unor posibile atacuri teroriste.

 

El menționează că în cazul în care Iran va încerca să lovească echipamentele americane dislocate în bazele de la Kogălniceanu și Turda, România dispune de echipamentele militare necesare pentru a îndepărta pericolul.
'Atacurile teroriste efectuate de islamiști radicalizați sau atacurile cibernetice reprezintă o altă categorie de riscuri. În aceste condiții, în opinia mea, statul român trebuie să ia urgent măsuri preventive de informare a populației legat de modul de acțiune în cazul unor posibile atacuri. Poate ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească unde se adăpostesc el și familia, dacă are bani și mijloace de subzistență pentru două trei zile, dacă ar fi nevoie', scrie Băsescu, luni, pe pagina sa de Facebook.
Potrivit fostul președinte, deși România și Iran au o relație 'veche și bună', este posibil să existe încercări de a lovi echipamentele americane dislocate în bazele de la Kogălniceanu și Turda.
'Într-o astfel de situație, România dispune de echipamentele militare necesare pentru a îndepărta pericolul, dar nimeni nu poate garanta eliminarea tuturor riscurilor', mai scrie Băsescu.
El precizează că bazele de la Kogălniceanu și Turda nu vor găzdui echipament militar defensiv. Este vorba despre: avioane cisternă pentru alimentarea în aer a avioanelor de vânătoare/bombardament, drone de cercetare și bombardament, radare destinate dirijării sistemelor antirachetă și a avioanelor de luptă etc.
Băsescu subliniază că opiniile exprimate reprezintă un punct de vedere personal și că nu și-a propus să intre în contradicție cu afirmațiile oficiale.
'Conținutul acestei postări este doar o opinie personală generată de faptul că evoluțiile internaționale sunt incerte în primul rând datorită imprevizibilului Trump. La solicitare expresă, România a pus la dispoziția armatei SUA bazele militare de la Kogălniceanu și Câmpia Turzii. Decizia este corectă și în interesul pe termen lung al consolidării relației cu SUA și a securității României', evidențiază fostul președinte.
Băsescu face referire și la postarea sa din 11 martie, când a scris că 'afaceristul Trump' va trebui să afle că există un cost pentru accesul pe Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu.
'Pentru riscurile de mai sus spuneam în postarea mea anterioară că Trump trebuie să plătească. Să notăm! Nu mai este gratis ca în Afganistan, Irak și Balcani', adaugă Băsescu.
Iranul a avertizat, luni, România că ar putea răspunde politic și legal după ce a permis Statelor Unite să folosească baze de pe teritoriul său pentru operațiuni împotriva Iranului, transmite Iran International.
Teheranul îndeamnă toate țările să nu se implice în război, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei.

 

Feminis

Ştirile orei

dan

Nicușor Dan: Închiderea strâmtorii Ormuz creează dificultăți majore pentru statele importatoare de petrol și combustibili

16 mar, 20:23
Citeşte mai departe
Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete: S-a primit avizul pentru bugetul pe anul 2026, este un buget mai mare decât execuţia în anul 2025

16 mar, 20:31
Citeşte mai departe
trump

Trump amenință Iranul că îi va distruge infrastructura petrolieră de pe insula Kharg

16 mar, 20:29
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, a divorțat de soțul ei, Rareș Cojoc: „Căsătoria este mai mult decât un act”

Citeşte mai departe
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Robert Negoiţă
Robert Negoiţă s-a întors la Primărie: Din acest moment sunt la treabă
mircea
Mircea Geoană spune că NATO nu ar mai exista fără SUA: Va fi un dezastru, şi pentru americani va fi un dezastru
Nazare
Nazare, după publicarea bugetului: Proiectează realist veniturile şi cheltuielile statului în acest an
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Tranzacțiile cu apartamente se prăbușesc în București: Vânzările scad puternic la început de 2026
h
Strâmtoarea Ormuz nu este pentru toată lumea. Țările care au permisiunea de a tranzita
h
Accident mortal în Cluj-Napoca: O femeie a murit după ce o mașină a fost proiectată pe trotuar
economica.net
feminis.ro
h
Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, a divorțat de soțul ei, Rareș Cojoc: „Căsătoria este mai mult decât un act”
h
Piesa României la Eurovision, criticată pentru că „prezintă într-o lumină favorabilă” strangularea sexuală
h
Kate Winslet în discuţii pentru a juca în „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” alături de Andy Serkis
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ