Blue Air anunţă că îşi propune să reia zborurile începând cu data de 10 octombrie. Zborurile programate până în 10 octombrie

Compania le transmite pasagerilor cu zboruri programate până în data de 10 octombrie 2022 să nu se mai prezinte la aeroporurile de plecare, aceste zboruri neputând fi operate. Mai mult, societatea nu dispune în acest moment de fondurile necesare plăţii combustibilului şi celorlalte cheltuieli operaţionale, necesare pentru zborurile planificate începând cu data de 12 septembrie, dată la care anunţase iniţial că va relua zborurile.

”În primul rând, dorim să ne cerem scuze tuturor pasagerilor Blue Air, care au fost afectaţi de imposibilitatea efectuării zborurilor programate începând cu amiaza zilei de 6 Septembrie 2022. Ne cerem scuze tuturor angajaţilor şi partenerilor comerciali ai Societăţii Blue Air Aviation pentru că nu am fost în măsură să ne îndeplinim toate obligaţiile asumate faţă de aceştia. Nu în ultimul rând, având în vedere faptul că din comunicatele publice emise în cursul zilei de ieri, 8 septembrie 2022, am constatat că am fost înţeleşi greşit, dorim să ne exprimăm întreaga mulţumire pentru ajutorul ce ne-a fost acordat în aceste momente de maximă criză de Compania Naţională de Transport Aerian TAROM S.A. precum şi de Primul Ministru al României, dar şi de Ministrul Transporturilor, pentru repatrierea pasagerilor Blue Air care au rămas blocaţi în afara ţării.În lipsa acestui sprijin şi în lipsa unui efort uman deosebit al tuturor angajaţilor TAROM S.A., precum şi a celor de la cancelaria Primului Ministru, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Afacerilor Externe, situaţia la momentul actual ar fi fost una mult mai gravă în ceea ce priveşte numărul pasagerilor blocaţi în aeroporturi”, anunţă compania.

În ultimele 48 de ore conducerea executivă, Consiliul de Administraţie şi acţionariatul Blue Air au constatat faptul că nivelul vânzărilor de bilete a fost semnificativ afectat, iar sumele care au fost încasate de procesatorii de plăţi au fost blocate de către aceştia, astfel încât societatea nu dispune în acest moment de fondurile necesare plăţii combustibilului şi celorlalte cheltuieli operaţionale, necesare pentru zborurile planificate începând cu data de 12 septembrie.

”În plus, toţi furnizorii de servicii esenţiale zborurilor au condiţionat furnizarea respectivelor servicii de plata datoriilor scadente. În acest context au fost analizate toate aspectele privind modalitatea de reluare cât mai rapidă a activităţii de zbor, discutându-se în mod direct cu zeci de furnizori critici ai companiei, respectiv aeroporturi, societăţi de handling, furnizori de combustibil, autorităţi de control al traficului aerian, precum şi cu proprietarul aeronavelor operate de Blue Air. În urma acestora, societatea îşi propune să reia zborurile începând cu data de 10 octombrie 2022. Decizia de reluare a zborurilor are în vedere în mod decisiv posibilitatea societăţii de a rambursa tuturor pasagerilor afectaţi sumele datorate şi de a achita tuturor partenerilor comerciali costurile serviciilor prestate în favoarea companiei.

Pe această cale, comunicăm tuturor pasagerilor cu zboruri programate până în data de 10 octombrie 2022 să nu se mai prezinte la aeroporurile de plecare, aceste zboruri neputând fi operate”, mai arată compania.

Compania mai arată că, în cadrul discuţiilor purtate în Consiliul de Administraţie al Blue Air, reprezentantul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a solicitat reluarea cât mai rapidă a zborurilor, iar votul reprezentantului Ministerului Finanţelor nu a putut fi exprimat. Votul reprezentantului Ministerului de Finanţe este unul extrem de important, având în vedere faptul că această instituţie a emis Scrisoarea de Garanţie pentru acordarea de către Eximbank SA a creditului comercial în sumă de 300.775.000 lei, credit garantat cu 75% din acţiunile societăţii şi alte active deţinute de Blue Air şi acţionariatul societăţii.

”În această perioadă, avem convingerea fermă că cei 2 investitori cu care acţionariatul societăţii se află în discuţii extrem de avansate la momentul la care a intervenit această situaţie de forţă majoră, vor avea timpul necesar să analizeze absolut toate implicaţiile acestui eveniment şi să decidă, în mod definitiv, dacă doresc să investească sumele necesare revenirii Blue Air la cifrele dinainte de pandemia de COVID - 19 şi acoperirea pierderilor de aproximativ 130.000.000 euro suferite în această perioadă, din cauza interdicţiilor de zbor, a incertitudinii privind numeroasele valuri de pandemie, a creşterii absolut bruşte şi la niveluri extraordinare a preţului combustibilului, cauzate în principal de războiul din Ucraina, şi scăderea cu peste 15% a puterii de cumparăre a monedei EUR faţă de USD”, notează Blue Air.

Compania precizează faptul că ajutorul de Stat a fost dimensionat strict pentru a acoperi pierderile suferite de Blue Air în perioada de suspendare a zborurilor, ca urmare a declarării stării de urgenţă în perioada martie-iunie 2020 şi a deficitului de numerar al Societăţii limitat la data de 31 decembrie 2020, în condiţiile în care pandemia a afectat în mod profund veniturile societăţii în perioada 2020 – 2021.

”În cel mai scurt timp cu putinţă vom reveni cu detalii despre modalitatea în care va fi reluată activitatea de transport aerian de pasageri de societatea Blue Air Aviation”, mai informează compania.

În cei 17 ani de activitate, Blue Air a transportat peste 32 de milioane de pasageri şi a zburat peste 340 milioane de kilometri. Compania este certificată IATA Operaţional Safety Audit (IOSA) de către Internaţional Air Transport Association (IATA) pentru standarde excepţionale de operare şi este membră cu drepturi depline IATA.