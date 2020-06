Bode, despre faptul că linia de metrou Drumul Taberei nu va fi gata la 30 iunie: ”Îmi cer scuze în numele celor 17 miniştri”

Premierul Ludovic Orban nu a avansat un termen când va fi putea fi dat metroul în folosinţă, spunând că atunci când "va fi din punct de vedere tehnic posibil de pus în circulaţie, va fi pus în circulaţie".

Premierul Ludovic Orban şi ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au făcut, luni după-amiază, o vizită pe şantierul Magistralei M5 de metrou.

Bode a spus că această linie de metrou ar fi trebuit să fie gata în 2017.

"După ce în 2011 s-a semnat contractul pentru executarea lucrărilor, în intervalul 2013-2015 susţinerea financiară a acestui proiect a lipsit cu desăvârşire. Vă dau un singur exemplu, 2013 s-au alocat aproximativ 20 de milioane de euro în condiţiile în care valoarea lucrărilor era de aproximativ 700 de milioane de euro. În 2017 ar fi trebuit recepţionat acest tronson de metrou, Magistrala M5. În 2019 Guvernul dinaintea noastră a dat asigurări că până în decembrie poate fi recepţionat”, a afirmat ministrul, potrivit News.ro.

El şi-a cerut scuze în faţa bucureştenilor că această magistrală nu este finalizată la 30 iunie.

"Suntem în iunie 2020 şi constatăm următoarele: structurile şi finisajele pentru Magistrala M5 sunt finalizate, eventual putem vorbi de mici retuşuri. Din păcate, termenul asumat, neforţat, de către antreprenori, consultanţi şi beneficiar şi anume darea în folosinţă cu călători pentru data de 30 iunie 2020 nu poate fi respectat. Din acest motiv vreau să îmi cer scuze public în numele celor 17 miniştri şi opt directori generali care au condus Ministerului Transporturilor şi Metrorex din 2011 până în prezent. Scuzele le adresez, evident, locuitorilor din Drumul Taberei, în special, şi bineînţeles bucureştenilor în general”, a explicat ministrul.

Bode a mai spus că la sfârşitul lunii mai a fost informat cu privire la problemele existente pe această magistrală.

"La sfârşitul lunii mai am fost informat cu privire la probleme apărute la centrala de ventilaţie şi staţie de pompare a apei din infiltraţii, undeva în zona Pieţei Moghiroş. Aceste probleme vor întârzia finalizarea probelor tehnologice pentru instalaţii, subsisteme, sisteme gabaritice, circulaţia cu trenul cu şi fără tensiune, sistemul de automatizare a traficului şi informarea călătorilor, înmagazinarea tonajului în calea de rulare şamd”, a explicat Bode.

El a adăugat că specialiştii sunt cei care vor decide când vor fi îndeplinite condiţiile pentru darea în exploatare a Magistralei M5.

"Cu excepţia finalizării lucrărilor la centrala de ventilaţie, respectiv finalizării probelor tehnologice, din punct de vedere tehnologic şi a instalaţiilor de siguranţă, metroul ar putea fi dat în exploatare cu călători. Însă, siguranţa călătorilor este primordială. Specialiştii vor decide momentul în care vor fi îndeplinite toate condiţiile pentru ca Magistrala M5 să fie dată în exploatare cu călători”, a afirmat Lucian Bode.

Premierul Ludovic Orban a precizat că metroul va fi pus în circulaţie în cel mai rapid termen posibil.

"Când va fi, din punct de vedere tehnic, posibil de pus în circulaţie, va fi pus în circulaţie. Acest termen va fi cel mai rapid termen posibil”, a spus primul ministru.

Întrebat dacă există riscul să nu fie gata în acest an, Orban a afirmat: "Eu zic că nu există acest risc, cu siguranţă. Din punct de vedere tehnic, am evaluat, am analizat care sunt problemele, de fapt nu sunt, sunt două probleme tehnice care pot fi realizate, din păcate nu se poate aplica o tehnologie mecanică pentru săpare, pentru gura de ventilare, ci este vorba de o săpare manuală care se datorează unei specificităţi a terenului şi unor sisteme care trebuie la punct. După părerea mea, tehnic se poate realiza în decurs de o lună jumate, maxim două”.

El a menţoionat că îşi propune ca Guvernul să continue investiţiile în metrou.

"Intenţia este să investim masiv în metrou. Magistrala 5 trebuie să continue de la Eroilor până la Pantelimon. Studiul de fezabilitate există, el trebuie reanalizat şi în baza studiului de fezabilitate trebuie lansată procedura de realizare. De asemenea, legătura între 1 Mai cu Otopeni pe cele două tronsoane, tronsonul finanţat din fonduri europene şi tronsonul care este finanţat în parteneriat cu japonezii, trebuie să intre în linie dreaptă şi să îşi găseească proiectanţii şi constructorii”, a mai afirmat premierul.