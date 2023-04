Bode, după întâlnirea cu omologul austriac: Nu este firesc ca România să îşi asume numai obligaţii

"Acum, când am depăşit emoţia momentului 8 decembrie 2022, vreau să se înţeleagă foarte bine că echilibrul dintre drepturi şi obligaţii este esenţial şi nu este firesc ca noi, România, să ne asumăm numai obligaţii, fără a beneficia de drepturile care ni se cuvin", a afirmat Lucian Bode după întâlnirea cu omologul austriac, Gerhard Karner.

El a adăugat că România contribuie constant şi activ la eforturile generale de consolidare a securităţii Uniunii Europene şi este unul dintre principalii contributori în acest sens.

"Abordăm cu toată seriozitatea rolul de stat membru care asigură protecţia frontierelor externe ale UE şi indirect şi indiferent de situaţie aplicăm aceleaşi standarde înalte, iar rezultatele pe care le avem vorbesc de la sine", a arătat Bode.

Ministrul român al Internelor a precizat că aderarea la spaţiul Schengen "nu este doar un deziderat al României, ci este un drept".

"I-am transmis domnului ministru că procesul de aderare a României la spaţiul Schengen trebuie să se finalizeze în anul 2023. Prin modul în care s-a născut ideea europeană, de spaţiu fără controale la frontierele interne, aderarea la Spaţiul Schengen nu este doar un deziderat al României, ci este un drept instituit prin tratatele pentru toatele statele membre. În acest sens, vă asigur că avem determinarea de a coopera strâns la nivelul instituţiilor noastre pentru că suntem foarte hotărâţi să ajungem la o soluţie pe parcursul acestui an. România este parte a acestei soluţii, nu a problemei. Am dovedit acest lucru în mod concret, progresele fiind vizibile, iar partea austriacă a avut ocazia astăzi să se convingă încă o dată de acest lucru", a mai spus Lucian Bode.

În ceea ce priveşte deciziile luate în cadrul întâlnirii de miercuri, Lucian Bode a transmis că a fost agreat un plan de acţiune pentru prevenirea migraţiei ilegale şi au fost semnate trei documente de cooperare.

"Am semnat Memorandumul de înţelegere pentru cooperarea consolidată în punctul de contact Oradea, prin care vom dezvolta cooperarea foarte bună pe care o avem la nivel operaţional. Ne bucurăm că partea austriacă va putea trimite, din nou, sperăm începând cu 1 iunie 2023, un ofiţer de legătură la Oradea. Apoi, am semnat Memorandumul între Ministerul Afacerilor Interne din România, Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria şi Poliţia Naţională din Ungaria de stabilire a unor patrule comune ungaro-austriece în zonă şi în punctul de trecere a frontierei Nădlac II. Prin acest document ne angajăm o dată în plus, alături de Austria şi de Ungaria, să luptăm împotriva migraţiei ilegale. Am semnat un angajament comun cu privire la stabilirea de acţiuni comune pentru gestionarea migraţiei ilegale pe ruta est-mediteraneană. Vom putea trimite un reprezentant al MAI la Viena în cadrul platformei comune de cooperare, care să lucreze alături de experţii austrieci şi cei din alte state membre în domeniul luptei împotriva migraţiei ilegale", a explicat Bode.

Lucian Bode şi-a arătat toată încrederea că Austria s-a convins că spaţiul Schengen va fi "mai puternic şi mai rezilient" cu România ţară membră.

"Acestea sunt cele mai recente progrese pe care le-am făcut la nivel bilateral şi care sunt convins că vor contribui la deblocarea situaţiei în care ne aflăm din decembrie anul trecut. Ca de fiecare dată, acţionăm solidar şi responsabil în gestionarea provocărilor europene şi avem o contribuţie activă în găsirea de soluţii constructive pentru problemele comune. Am toată încrederea că, astăzi, Austria s-a convins că spaţiul Schengen va fi mai puternic şi mai rezilient cu România ţară membră Schengen", a declarat ministrul român de Interne.