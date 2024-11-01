Bolojan: Relația dintre România și Slovacia este solidă, construită pe legături istorice, culturale și economice puternice

'Discuțiile noastre de astăzi au arătat că relația dintre România și Slovacia este una solidă, construită pe legături istorice, culturale și economice puternice. Am abordat cu domnul prim-ministru Fico atât teme legate de cooperarea bilaterală, cât și de cele privind relația de securitate din regiune, inclusiv din perspectiva aparteneței noastre comune la Uniunea Europeană și la NATO', a declarat Bolojan.

Premierul român a subliniat că una dintre bazele relației bilaterale o reprezintă cooperarea economică.

'În ultimii 10 ani, comerțul bilateral s-a dublat, iar pentru anul 2025 estimăm un nivel de aproximativ 4,8 miliarde de euro. Trebuie să valorificăm mai bine oportunitățile existente, inclusiv cele europene, pentru a dezvolta comerțul și investițiile reciproce. Ne dorim de asemenea ca regiunea noastră, Europa Centrală și de Est, să aibă o participare mai puternică prin companiile noastre în proiecte europene competitive, în special în domenii inovatoare. În acest sens, conectivitatea este importantă atât în domeniul energiei, cât și al transporturilor', a spus Bolojan.

Premierul a menționat și coordonarea privind accelerarea dezvoltării legăturilor de transport al energiei electrice între România și Slovacia, precum și colaborarea pentru reducerea prețurilor la energie. Totodată, premierul a evidențiat importanța finalizării rapide a proiectului de infrastructură Via Carpatia.

'Conectivitatea rutieră dintre țările noastre va fi mai bună prin realizarea proiectului Via Carpatia, un coridor strategic care leagă nordul de sudul Europei și este esențial să grăbim finalizarea lucrărilor', a declarat Bolojan.

În domeniul apărării, discuțiile au vizat dezvoltarea unor parteneriate tehnologice în industria de apărare, miniștrii celor două state stabilind deja un proiect comun.

'În apărare, rămânem angajați în consolidarea prezenței NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră. O dovadă în acest sens este participarea militarilor români la Grupul de luptă multinațional NATO din Slovacia. Vedem de asemenea oportunități în dezvoltarea de parteneriate tehnologice în industria de apărare și miniștrii Apărării au stabilit un proiect comun în acest sens', a afirmat Bolojan.

Ilie Bolojan a prezentat omologului slovac poziția României privind războiul din Ucraina și efectele acestuia asupra țării noastre și asupra Republicii Moldova. De asemenea, a fost discutată situația din Orientul Mijlociu, cu accent pe măsurile necesare pentru limitarea impactului asupra prețurilor la energie.

'Blocarea transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz reprezintă o amenințare pentru securitatea internațională și pentru economia mondială prin efectele asupra piețelor energetice globale. Prioritatea noastră rămâne siguranța cetățenilor noștri și luarea măsurilor necesare pentru ca impactul acestui conflict asupra prețurilor la energie să fie cât mai redus', a afirmat Bolojan.

Premierul a menționat că în cadrul vizitei la Palatul Victoria a delegației slovace a fost semnat și Memorandumul privind cooperarea culturală, care va duce la mai multe colaborări între instituții, schimburi de artiști și experți, proiecte comune și participări la târguri și festivaluri. Totodată, el a evidențiat faptul că între cele două țări este în desfășurare programul de cooperare în Educație, care susține proiecte comune și schimburile academice.

Șeful Executivului de la București a precizat că discuțiile cu omologul slovac vor continua la Oradea, unde, în cursul după-amiezii este programată o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din vestul României.

Ilie Bolojan a adresat un mesaj de recunoștință autorităților slovace pentru respectul acordat de-a lungul anilor soldaților români care au luptat în Al Doilea Război Mondial și au murit pe teritoriul Slovaciei.

'Atunci când treci prin Slovacia, orice român când ajunge în Zvolen se duce să salute cimitirul ostașilor noștri de acolo. Și vreau să-i mulțumesc domnului prim-ministru și guvernelor Slovaciei și poporului slovac pentru respectul pe care l-au dat de-a lungul anilor soldaților noștri care au luptat în Al Doilea Război Mondial și au murit pe teritoriul Slovaciei', a declarat Bolojan.

La finalul declarațiilor, Bolojan i-a mulțumit premierului Fico pentru sprijinul acordat comunității slovace din România.