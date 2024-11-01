Budăi (PSD): Când vom avea consultarea internă în partid, voi vota să nu mai continuăm cu Bolojan

| 24 mar, 19:13

Deputatul PSD Marius Budăi anunță că va vota la referendumul intern din partid împotriva continuării cu Ilie Bolojan ca premier, acuzând o înțelegere între AUR și șeful Guvernului.

''Mi-a fost greu să înțeleg de ce AUR a făcut jocurile domnului prim-ministru Ilie Bolojan atunci când a blocat în Parlament amendamentele PSD la Legea bugetului privind sprijinul pentru seniorii cu venituri mici, pentru copiii din familiile sărace și pentru copiii cu dizabilități! Însă, după stenogramele din ședința internă a PNL, totul se clarifică. Refuzul domnului Bolojan de a supune la vot în PNL o delimitare de AUR ne arată clar că există o înțelegere subterană. Nu neapărat între PNL și AUR, cât mai ales între Bolojan și AUR. Pare incredibil, nu? Dar 'probele' sunt multe și izbitoare'', a scris Budăi, marți, pe Facebook.

Potrivit social-democratului, 'înțelegerea' dintre Ilie Bolojan și AUR ar fi probată de faptul că acest partid a anunțat că nu mai depune nicio moțiune de cenzură împotriva prim-ministrului în această sesiune parlamentară. 'Fix acum când PSD pune în discuție continuarea guvernării! Recent, liderul senatorilor AUR, domnul Petrișor Peiu, a scăpat porumbelul într-un interviu dezvăluind că partidul său se gândește la o alianță cu PNL, după alegerile din 2028! Tot acum, liberalii ne amenință că, dacă vom rupe guvernarea cu Bolojan, nu vor mai face Guvern cu PSD. Iar toată lumea știe că AUR e singurul partid cu care premierul Bolojan ar putea încropi o altă majoritate, fără PSD! Dacă asta este înțelegerea Bolojan - AUR, le urez succes! Eu oricum voi vota să nu mai continuăm cu domnul Bolojan, când vom avea consultarea internă din partid'', a susținut Marius Budăi.
El a criticat, totodată, faptul că AUR a atacat la CCR legile bugetului.
''Ceea mi se pare revoltător este că, din cauza acestor jocuri politice subterane, AUR a atacat Legea bugetului la Curtea Constituțională, iar, din acest motiv, sprijinul pe care PSD l-a pus în buget nu va mai ajunge la părinții și bunicii noștri înainte de Paște, cum fusese prevăzut! Deci ca să blocheze demersul PSD, au lovit în seniori! Și chiar în contextul sărbătorilor creștine! Asta chiar este cinic'', a transmis parlamentarul social-democrat.

 

