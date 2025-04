Burduja: Am luat măsuri pentru fiecare tip de producător pentru reducerea producției de energie, de Paște

Astfel, la Hidroelectrica se vor opri hidroagregate, la Nuclearelectrica puterea ar putea scădea cu până la 40%, în timp ce Elcen va opri unitățile care produc energie electrică. Totodată, prosumatorilor li se recomandă să-și oprească invertoarele, a transmis ministrul după ședința Comandamentului Energetic.



'Dacă în trecut, în general, problemele au apărut atunci când nu puteam să acoperim un consum mare la nivelul țării, de data aceasta vorbim despre o perioadă care în mod tipic are un nivel de consum mic, o activitate economică redusă. Este Paștele pentru toată lumea și, mai mult, este și Paștele Ortodox și cel Catolic. Deci nu doar în România, ci în toată regiunea, consumul va fi unul mic și atunci trebuie să ne asigurăm că producția va fi la un nivel adecvat, astfel încât să nu existe probleme de adecvanță și nici de tensiune la nivelul sistemului', a spus ministrul după ședința Comandamentului Energetic.



El a subliniat că în perioada Paștelui temperaturile vor fi normale pentru această perioadă a anului și nebulozitatea, de asemenea, va fi în limitele normalului, dar va fi producție în centralele fotovoltaice. În schimb, în centralele eoliene producția va fi redusă.



'Perioada cea mai sensibilă va fi duminică, în prima zi de Paște, între orele 11:00 și 16:00. Atunci estimăm un consum care va putea fi în jurul valorii de 2.500 megavați, în scenariul de bază. Este un consum foarte redus. Gândiți-vă că într-o zi normală de duminică, o zi în care oricum e un consum mai mic decât în timpul săptămânii, discutăm de valori de 5.000, poate 4.000 și ceva MW, deci discutăm de un nivel de două ori mai mic', a explicat Burduja.



În acest context, a precizat ministrul Energiei, au fost luate în calcul o serie de măsuri pentru fiecare tip de producător, pentru reducerea producției, astfel încât să fie cât mai apropiată de nivelul de consum. La Hidroelectrica debitul Dunării va fi în scădere, iar specialiștii companiei sunt pregătiți să oprească din grupuri, din hidroagregate, pentru ca producția hidro să fie cât mai aproape de zero.



La Nuclearelectrica, 'producătorul de care, în general, este bine să nu te atingi', la nevoie se vor face reduceri de putere de până la 20% sau chiar 40% dacă situația o va impune.



Totodată, Elcen București va opera doar cazane de apă fierbinte și va opri unitățile care produc energie electrică, iar Complexul Energetic Oltenia va funcționa doar cu două grupuri și acelea la o putere redusă de 80 de MW fiecare (în total aproape 160 de MW).



'De asemenea, pentru creșterea consumului de data asta, am discutat și Hidroelectrica, de exemplu, va marșa pe pompele pe care le are la Lotru-Ciunget. Acolo e un sistem de pompaj și va asigura o creștere de consum undeva la 50 de MW. Nu doar acolo, sunt trei locuri în care au genul acesta de sistem. Și mizăm, de asemenea, pe baterii, pentru că vedem că de anul trecut - la începutul anului aveam 8 MWh în baterii - astăzi avem aproape de 400 MWh, deci aceste baterii se vor încărca și ajută la echilibrarea sistemului', a mai explicat Burduja.



El a semnalat că a vorbit și cu președintele Asociației Prosumatorilor, Dan Pîrșan, care va recomanda prosumatorilor să-și oprească invertoarele.



'Fiecare prosumator știe cum să facă lucrul acesta, e un lucru foarte simplu. De ce? Bineînțeles că și prosumatorii produc energie, consumă parte din ea, excesul îl injectează în rețea și asta poate să creeze dezechilibre', a adăugat ministrul.



Acesta a dat asigurări că specialiștii din energie 'vor fi pe baricade' în perioada Sărbătorilor pentru a gestiona toate riscurile și că nu există niciun motiv de îngrijorare.



'În energie nu există sărbători. Nici pentru mine nu vor fi sărbători. Le-am spus și colegilor în comandament că, în funcție de evoluția situației, ne putem vedea și în Vinerea mare, și sâmbătă, și duminică, și luni în a doua zi de Paște. Suntem pe baricade și vreau să-i asigur pe toți românii că gestionăm toate aceste riscuri, această situație, și că nu există niciun motiv în acest moment de îngrijorare sau de a face titluri de presă de tipul 'riscuri de blackout în România'. Numai de când sunt eu ministru am trăit, cred, de zeci de ori situații în care s-au anunțat situații de blackout în România. N-am fost nici pe aproape și n-a fost cazul, pentru că avem specialiști buni, avem un sistem energetic care se poate adapta', a punctat Sebastian Burduja'.

