Burduja: Nu vom lăsa securitatea energetică a Europei în mâinile celor care au folosit energia ca armă de șantaj

Potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES, ministrul Energiei a primit vizita ministrului Afacerilor Externe și al Comerțului Internațional al Ungariei, Peter Péter Szijjarto, la sediul Ministerului Energiei.

'Nu vom mai lăsa vreodată securitatea energetică a Europei în mâinile celor care au folosit și folosesc energia ca armă de șantaj. Regiunea noastră trebuie să diversifice sursele de aprovizionare și să conteze cât mai mult pe ea însăși', a menționat Sebastian Burduja, citat în comunicat.

Conform documentului, discuțiile bilaterale s-au concentrat asupra volatilității piețelor regionale de energie, întăririi securității energetice regionale și diversificării aprovizionării cu gaze naturale.

Proiectele Neptun Deep și Acordul între Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, României și Ungariei privind Parteneriatul Strategic în Domeniul Dezvoltării și Transportului Energiei Verzi (AGRU - Coridorul Verde) au fost printre temele întrevederii.

'Am reafirmat angajamentul României pentru securitatea energetică a regiunii noastre și hotărârea noastră de a elimina orice dependență de resurse de la cei care au șantajat energetic Europa decenii la rândul. Am insistat asupra nevoii de solidaritate între europeni și, mai ales, asupra necesității de a diversifica sursele de aprovizionare cu energie. În acest sens, România, astăzi primul producător de gaze al UE, lucrează la demararea proiectului Neptun Deep în 2027, care va dubla capacitatea noastră de producție a gazelor naturale făcându-ne capabili de a asigura o parte din necesarul regiunii. În această privință, Gazoductul BRUA și segmentul Tuzla-Podișor (în lucru) vor fi cruciale în transportul gazelor. România nu are o problemă să înlocuiască dependența față de gazul rusesc cu dependență față de gazul românesc, în condiții comerciale, deci la un preț bun, și pentru acele cantități care depășesc necesarul pentru consum intern', a mai spus Sebastian Burduja.

În ceea ce privește energia electrică, România realizează Interconectorul de Înaltă Tensiune în Curent Continuu (HVDC) 5000 MW, care va facilita transportul energiei către Vest, cu pierderi minime, a adăugat ministrul.

'Alături de Ungaria, Georgia și Azerbaidjan, vom extinde acest interconector prin Marea Neagră, realizând conexiunea cu Georgia și Azerbaidjan. Transelectrica și companiile omoloage din celelalte țări sunt în curs de a încheia toate procedurile pentru operaționalizarea companiei de proiect, cu sediul în București. Am insistat, totodată, pe necesitatea dezvoltării interconexiunilor la nivel european. Europa trebuie să fie echitabilă în ceea ce privește prețurile la energie, iar pentru asta, fiecare dintre statele membre trebuie să își îndeplinească obligațiile privitoare la interconexiuni, așa cum a făcut și România. Referitor la posibila tranzacție MVM-E.ON, i-am prezentat omologului ungar același punct de vedere al Ministerului Energiei pe care l-am exprimat și public. România își va proteja suveranitatea și interesele strategice ale cetățenilor săi. Energia României va rămâne în slujba românilor', a precizat Sebastian Burduja.