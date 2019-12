Carmen Dan, după ce a fost audiată la DIICOT în dosarul 10 august: ”Nu am vorbit cu Lliviu Dragnea!”

Carmen Dan a precizat că nu a avut un rol activ, de coordonare a acţiunilor operative. "Nu am vorbit cu Liviu Dragnea (...) Am spus că nu am comunicat, nu am avut întâlniri în acea zi cu nicio persoană politică, cu nicio persoană care era în afara interesului de activitate a ministerului. Am făcut precizarea că am trimis comunicări şi mesaje informative primului-ministru al României în exercitarea calităţii guvernamentale, şi nu politice", a spus Dan, potrivit News.ro.

"Este absolut firesc ca organele de anchetă să cheme la audieri pe orice persoană care are cunoştinţă despre momentul 10 august şi este foarte bine că se întâmplă lucrul acesta. Vreau să vă spun sincer că mă aşteptam să fiu chemată încă de anul trecut. Aşa cum am menţionat de fiecare dată, ori de câte ori am avut posibilitate, nu s-a pus problema niciun moment să evit în a mă prezenta în faţa organelor de anchetă. A durat destul de mult pentru că cei care au pus întrebări, anchetatorii, au fost interesaţi să lămurească foarte multe aspecte. În principal, aspectele de interes au vizat rolul pe care l-a avut ministrul Afacerilor Interne, respectiv Carmen Dan în acea zi", a declarat Carmen Dan la ieşirea din sediul DIICOT, unde a fost audiată timp de aproximativ şase ore.

Întrebată ce rol a avut în acea zi, Carmen Dan a spus: "În niciun caz un rol activ, un rol de coordonare a acţiunilor operative".

"Mă aflam la mine în birou, nu în Centrul de comandă. Vreau să precizez şi vreau să se reţină că ministrul, indiferent de culoarea politică, nu conduce misiunile operative, sens în care am şi declarat şi am şi căutat să argumentez poziţionarea mea. Nu am vorbit cu Liviu Dragnea, am făcut precizări şi referitoare la comunicarea în planul organizării misiunii sau în planul comunicării publice cu anumite persoane politice, mi-au fost indicate. Am spus că nu am comunicat, nu am avut întâlniri în acea zi cu nicio persoană politică, cu nicio persoană care era în afara interesului de activitate a ministerului. Am făcut precizarea că am trimis comunicări şi mesaje informative primului-ministru al României în exercitarea calităţii guvernamentale,şi nu politice", a mai spus fostul ministru de Interne.

Întrebată dacă susţine în continuare că a fost o tentativă de lovitură de stat, Carmen Dan a spus: "Nu am lămurit eu aspectele de genul acesta, am spus care cred că este părerea mea referitoare la modul în care s-a orgaizat, modul în care s-a coordonat, modul în care s-a susţinut acea activitate".

Fostul ministru de Interne a spus că nu comentează declaraţiile altor martori din dosar: "Eu spun adevărul".

Şi la plecarea de la sediul DIICOT, Carmen Dan a fost huiduită şi i-a strigat "Mincinoaso".

Carmen Dan a venit, vineri dimineaţă, la DIICOT, pentru a fi audiată în dosarul 10 august 2018, fiind huiduită de un grup de protestatari. Ea nu a făcut declaraţii jurnaliştilor.

Ea declara în luna martie că ceea ce s-a întâmplat la protestul din 10 august ”este o lecţie de învăţat şi pentru Jandarmerie, dar şi pentru liderii mişcărilor civice şi pentru protestatari”. Ea susţinea că nu există ”nicio piedică” în a se lămuri întreaga situaţie, dar afirma că protestatarii trebuiau să fie atenţi la ce se întâmpla în jurul lor. ”Când te afli la activitate de protest şi în jurul tău se întâmplă lucruri şi vezi că degenerează, cred că reacţia firească ce trebuie să o ai este să pleci din această zonă”, a spus Carmen Dan.

Abia la începutul lunii decemebrie, Jandarmeria Bucureşti a desecretizat convorbirile referitoare la mitingul din 10 august 2018.

Audierea lui Carmen Dan are loc la o zi după ce procurorii au ascultat declaraţiile viceprimarului Capitalei, Aurelian Bădulescu.

Joi, la ieşirea de la audieri, viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a declarat că s-a discutat despre "finanţarea străzii", dar şi despre "figurile politice din 10 august aflate în piaţă". "S-a pus în discuţie modul în care deciziile luate în Kiseleff se implementau ca măsuri la Ministerul de Interne", a afirmat Bădulescu, vorbind despre "binomul" Carmen Dan - Liviu Dragnea. "Pot să spun că stânga şi dreapta au creat 10 august 2018", a mai spus el, menţionând că: "Rezist este creaţia dreptei, intervenţia este creaţia stângii".

El a susţinut că s-au discutat şi aspecte privind legătura între decizii politice şi măsuri ale MAI.

"Da, s-a pus în discuţie şi această chestiune, binomul este expresia pe care eu am acreditat-o, este vorba despre binonul Carmen Dan şi domnul Dragnea, care acum - mulţumim - nu mai este la conducerea partidului. Am lămurit şi aceste aspecte. S-a pus în discuţie modul în care deciziile luate în Kiseleff se implementau ca măsuri la Ministerul de Interne", a afirmat Bădulescu.

Întrebat dacă acest "binom" a influenţat în mod direct reacţia jandarmilor din 10 august, el a spus: "Eu în acest moment nu pot să vă spun mai multe date, aşa cum v-am declarat şi la început mai există o fază procesuală, şi anume cercetarea judecătorească, care va aduce noi elemente".

