Cercetări extinse în dosarul Kovesi: E verificat comunicatul Parchetului privind extrădarea lui Nicolae Popa

Este vorba despre un comunicat remis în data de 9 ianuarie 2017 de Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

"Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie au dispus prin ordonanță începerea urmăririi penale cu privire la faptă, respectiv infracțiunea de abuz în serviciu, în cauza având ca obiect informațiile făcute publice prin intermediul unor înregistrări difuzate în mass-media cu privire la o serie de afirmații făcute de fostul deputat Sebastian Ghiță. Cercetările în acest dosar vizează toate aspectele prezentate opiniei publice de către persoana anterior menționată prin intermediul înregistrărilor difuzate.

În acest context, precizăm că, în urma verificărilor efectuate, a rezultat că aducerea în țară a inculpatului Nicolae Popa a fost efectuată de către Poliția Română, iar costurile aferente transportului au fost achitate integral de către această instituție.

Cercetările se vor efectua în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt și de drept", se arată în comunicatul Parchetului din ianuarie 2017.

Laura Codruţa Kovesi, fosta şefă DNA, s-a prezentat vineri la Secţia de investigare a magistraţilor din cadrul Parchetului General pentru a fi audiată ca suspect într-un dosar privind fapte de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. La ieşirea de la Parchet, Laura Codruţa Kovesi a declarat că nu a avut niciun fel de atribuţii legate de extrădarea lui Nicolae Popa (obiectul dosarului) şi că nu a comis niciodată fapte penale.

"Nu am comis niciodată fapte penale. Acuzaţiile pe care le-am văzut în spaţiul public, făcute de către un inculpat dintr-un dosar al DNA, sunt pure fabulaţii. (...) Pot să vă spun că nu am avut niciun fel de atribuţii legate de extrădarea condamnatului Popa Nicolae, nu am exercitat niciun act abuziv în legătură cu extrădarea, pentru că nici nu aveam aceste atribuţii. De extrădare s-au ocupat Poliţia Română şi ministrul Justiţiei. Acuzaţia de luare de mită, din ce mi s-a prezentat, este că aş fi luat eu bani în mod direct pentru a plăti extrădarea. Nu este adevărat. Este şi un comunicat al Poliţiei Române din care rezulta că plata extrădării s-a făcut de către Poliţia Română. De asemenea, există un comunicat al Parchetului General din ianuarie 2017 din care rezulta că plata s-a făcut de către Poliţia Română. Deci avem două comunicate oficiale", a declarat Laura Kovesi după audieri.

De asemenea, ea a negat orice legătură cu Sebastian Ghiţă.

"În ianuarie 2017, pe baza afirmaţiilor făcute de acest inculpat, s-a deschis un dosar penal exact cu privire la această extrădare. Ianuarie 2017 şi eu sunt pusă sub învinuire când trebuie să mă prezint la această audiere (n.r. - pentru Parchetul European). Deci nu este o coincidenţă. Eu am luat acest bilet de avion, pentru că ştiam că sunt anumite activităţi în 18 februarie. Nu am avut întâlniri în afara unui cadru instituţional. Am participat la evenimente organizate de instituţii ale statului la care am fost invitată de conducători ai acelor instituţii. Dacă există poze sunt de la acele evenimente ale instituţiilor unde eu am participat. Nu am vorbit niciodată cu Sebastian Ghiţă nici la telefon, nici prin e-mail, nici nu am folosit e-mailul cucuveaua sau mai ştiu eu ce alte mailuri vehiculate în spaţiul public. Sigur pot să apară poze de la aceste evenimente sau pot să apară poze false, aşa cum au apărut şi înregistrări false. Nu am discutat cu nimeni despre dosare penale în afara cadrului instituţional. Nu am discutat niciodată cu Sebastian Ghiţă despre această extrădare", a spus Kovesi, la ieşirea de la Parchetul General.

Kovesi a mai anunţat că a recuzat procurorul de caz şi procurorul şef de secţie. Ulterior, Procurorul-şef al Secţiei pentru anchetarea magistraţilor, Gheorghe Stan, a respins cererea formulată de Laura Codruţa Kovesi de recuzare a procurorului Adina Florea.

