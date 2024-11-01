Homepage » Actual

Ciprian Ciucu: Am primit o alocare mai bună, dar suntem tot în filmul unui buget de bazar

| 20 mar, 17:57

Edilul general, Ciprian Ciucu, transmite că Primăria Capitalei a primit o alocare mai bună față de anii 2024 și 2025, dar că este vorba tot despre un 'buget de bazar', în care se negociază la nivelul coaliție, în fiecare an, câți bani primește fiecare primărie.

 

El menționează că s-a implicat 'puternic' în discuțiile din cadrul coaliției, astfel încât Bucureștiul să aibă o alocare 'mai corectă' și că a reușit acest lucru.
'Am urmărit constant, oră de oră, ce s-a întâmplat, până ce bugetul a fost votat astăzi. Sunt mulțumit? Doar parțial. Pentru că, chiar dacă am primit o alocare mai bună anul acesta, raportată la anii 2024 și 2025, suntem tot în filmul unui buget de bazar, în care se negociază în cadrul coaliției, an de an, cât va primi PMB, cât vor primi primăriile sectoarelor. Nu în funcție de responsabilitățile reale și de nevoile de finanțare a serviciilor publice, ci în funcție de mușchii politici. Acest lucru nu este normal', scrie edilul general, vineri, pe Facebook.
Primarul Capitalei subliniază că este nevoie de o formulă 'predictibilă', dată de legea Finanțelor Publice, care nu se modifică an de an.
Potrivit acestuia, prevederile referendumului local inițiat de fostul primar general Nicușor Dan au fost puse în aplicare doar parțial.
'Da, pentru că banii vor fi distribuiți prin Consiliul General în acest an. Nu, pentru că acest lucru s-a pus în legea bugetului, care se dă în fiecare an. Deci, anul acesta da, anul viitor vom vedea', precizează Ciucu.
El atrage atenția și asupra faptului că la nivelul Consiliului General nu există o majoritate 'clară, negociată și statuată', ci se formează majorități conjuncturale. Ciucu își exprimă speranța că președintele Nicușor Dan va fi garantul înțelegerilor din coaliție privind modul de împărțire a banilor.
'Am discutat la coaliție care sunt procentele care revin PMB și care sunt procentele care revin sectoarelor. Dacă ne ținem cu toții (PNL, PSD, USR) de ceea ce am decis la coaliție, atunci anul acesta va fi trecut cu bine și voi avea liniștea să mă ocup de proiectele și de reformele promise. Dacă nu ne vom ține de cuvânt (eu nu îmi încalc cuvântul), va fi greu, poate urma o perioadă de incertitudini. Sper că dl. președinte Nicușor Dan va fi garantul înțelegerilor din coaliție, deși nu a participat direct la discuții, dar i s-au adus la cunoștință', precizează el.
În opinia lui Ciprian Ciucu, aplicarea prevederilor din referendumul local este un lucru 'periculos' pe termen lung, deoarece alocarea banilor va depinde de majoritatea care se va forma în Consiliul General.
'Consiliul General este un for deliberativ care ține cont mai puțin de nevoi și de proiecte, ci de majorități politice. Prin absurd să spunem, ar putea da toți banii la sectoare. Sau, pe toți, la PMB. Ca orice oraș din țara asta și din lume, Bucureștiul are nevoie de o formulă de finanțare predictibilă, aceeași în fiecare an, în funcție de responsabilități și competențe legale. Trebuie să ieșim din logica bugetării de bazar', mai scrie el.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

sorin grindeanu

20 mar, 17:53
Citeşte mai departe
csm

20 mar, 17:51
Citeşte mai departe
simion

20 mar, 17:49
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
rogo
Robert Negoiţă
mircea
Nazare
Opinii
Citu
cfr
b365.ro
stiripesurse.ro
h
h
h
economica.net
feminis.ro
h
h
h
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ