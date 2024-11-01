Ciprian Ciucu: Am primit o alocare mai bună, dar suntem tot în filmul unui buget de bazar

El menționează că s-a implicat 'puternic' în discuțiile din cadrul coaliției, astfel încât Bucureștiul să aibă o alocare 'mai corectă' și că a reușit acest lucru.

'Am urmărit constant, oră de oră, ce s-a întâmplat, până ce bugetul a fost votat astăzi. Sunt mulțumit? Doar parțial. Pentru că, chiar dacă am primit o alocare mai bună anul acesta, raportată la anii 2024 și 2025, suntem tot în filmul unui buget de bazar, în care se negociază în cadrul coaliției, an de an, cât va primi PMB, cât vor primi primăriile sectoarelor. Nu în funcție de responsabilitățile reale și de nevoile de finanțare a serviciilor publice, ci în funcție de mușchii politici. Acest lucru nu este normal', scrie edilul general, vineri, pe Facebook.

Primarul Capitalei subliniază că este nevoie de o formulă 'predictibilă', dată de legea Finanțelor Publice, care nu se modifică an de an.

Potrivit acestuia, prevederile referendumului local inițiat de fostul primar general Nicușor Dan au fost puse în aplicare doar parțial.

'Da, pentru că banii vor fi distribuiți prin Consiliul General în acest an. Nu, pentru că acest lucru s-a pus în legea bugetului, care se dă în fiecare an. Deci, anul acesta da, anul viitor vom vedea', precizează Ciucu.

El atrage atenția și asupra faptului că la nivelul Consiliului General nu există o majoritate 'clară, negociată și statuată', ci se formează majorități conjuncturale. Ciucu își exprimă speranța că președintele Nicușor Dan va fi garantul înțelegerilor din coaliție privind modul de împărțire a banilor.

'Am discutat la coaliție care sunt procentele care revin PMB și care sunt procentele care revin sectoarelor. Dacă ne ținem cu toții (PNL, PSD, USR) de ceea ce am decis la coaliție, atunci anul acesta va fi trecut cu bine și voi avea liniștea să mă ocup de proiectele și de reformele promise. Dacă nu ne vom ține de cuvânt (eu nu îmi încalc cuvântul), va fi greu, poate urma o perioadă de incertitudini. Sper că dl. președinte Nicușor Dan va fi garantul înțelegerilor din coaliție, deși nu a participat direct la discuții, dar i s-au adus la cunoștință', precizează el.

În opinia lui Ciprian Ciucu, aplicarea prevederilor din referendumul local este un lucru 'periculos' pe termen lung, deoarece alocarea banilor va depinde de majoritatea care se va forma în Consiliul General.

'Consiliul General este un for deliberativ care ține cont mai puțin de nevoi și de proiecte, ci de majorități politice. Prin absurd să spunem, ar putea da toți banii la sectoare. Sau, pe toți, la PMB. Ca orice oraș din țara asta și din lume, Bucureștiul are nevoie de o formulă de finanțare predictibilă, aceeași în fiecare an, în funcție de responsabilități și competențe legale. Trebuie să ieșim din logica bugetării de bazar', mai scrie el.