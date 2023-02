Ciprian Ciucu: Primăria Sectorului 6 are un buget de 2,065 miliarde lei. Este cel mai mare din istoria Sectorului 6

„Primăria Sectorului 6 are un buget de 2,065 miliarde de lei! Consilierii locali l-au votat astăzi şi le mulţumesc. Este cel mai mare din istoria Sectorului 6, dublu faţă de anii precedenţi. Iar jumătate din sumă se va duce exclusiv pe investiţii: peste un miliard de lei. Anul acesta va fi unul cu multe şantiere. Pentru că am atras fonduri externe. Avem cel mai mare buget din istoria Sectorului 6: peste 2 miliarde de lei, dublu faţă de anii precedenţi. Iar acest buget este orientat spre investiţii. Deci avem premisele ca proiectele care au ajuns în sfârşit la maturitate să se întâmple anul acesta, nu la anul. Avem mai multe proiecte care au fost începute în 2021, au fost dezvoltate în 2022, s-a trecut prin avizăria fabuloasă din România şi toate procedurile, iar acum putem să dăm drumul la şantiere. Anul acesta va fi unul cu multe şantiere! Putem demara în primăvară lucrările la Drumul Osiei, ulterior la Valea Largă, dacă primarul general va da avizele de defrişare cerute. Şi sper ca pe parcursul verii, până în toamnă, să începem şi Drumul Roţii, urmând ca spre finalul anului să avem măcar proiectarea şi poate chiar mai mult pentru Drumul Belşugului. Am atras fonduri europene, de aici şi bugetul aşa bun pe care-l avem”, a scris Ciprian Ciucu, joi pe Facebook.

El a prezentat şi parcursul bugetului de investiţii în ultimii ani.

„Dacă în 2019 investiţiile din Sectorul 6 au reprezentat 14%, în 2020 au fost de 22%, în 2021 de 26% şi în 2022 de 30%, în anul acesta ponderea investiţiilor va fi de 51%. Ele se vor regăsi în Educaţie, în reabilitare termică, în străzi, alei, parcări, gestionarea deşeurilor, în parcuri şi spaţii verzi. Din bugetul total de 2,065 miliarde de lei, 1,13 miliarde de lei se vor duce în dezvoltarea sectorului. 57% din investiţiile pe 2023 reprezintă bani proveniţi din fonduri externe, o altă premieră pentru bugetul Sectorului 6. În plus, datele contabile arată faptul că bugetul de investiţii pe mandatul meu de până acum este cu 381% mai mare decât întregul buget alocat în mandatul precedent”, a mai precizat Ciucu.

Acesta a făcut o trecere în revistă şi investiţiilor de anul acesta.

„În ce investim anul acesta: 886 de ghene moderne subterane, noi platforme pentru biciclete şi locuri de parcare, banca de alimente, continuarea lucrărilor la şcoli, creşe, grădiniţe, la Parcul Liniei, Parcul Lacul Morii, reabilitări de drumuri, anvelopări de blocuri, construcţia de locuinţe sociale, 3.000 de camere de supraveghere în tot sectorul toate acestea sunt cuprinse în bugetul pentru 2023. Multe dintre proiecte sunt deja în lucru.

În plus, vom demara pentru prima dată în istoria sectorului nostru un program de sterilizare a câinilor pentru care am alocat din bugetul local 1 milion de lei.

Iată cele mai importante proiecte din acest an!

• Se construiesc de la zero şcoli, after-school-uri, grădiniţe, altele se reabilitează pentru a fi eficiente energetic, se dotează cu mobilier şi echipamente noi. „Peste 315 milioane de lei merg pe Educaţie. Mă aştept să crească calitatea mediului şcolar”;

• Pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe vom avea peste 216 milioane de lei. 44,4 milioane vin de la bugetul local, 44 de milioane au fost deja alocaţi prin PNRR, iar alţi 60,8 milioane urmează să fie accesaţi. De asemenea, 67 de milioane de lei vor fi primiţi din credite interne;

• Un proiect important este construcţia a 886 de ghene moderne, pe patru fracţii, cu ajutorul cărora se începe cu adevărat colectarea selectivă în Sectorul 6. Pentru acestea, s-a obţinut o finanţare din fonduri europene de 86 de milioane de lei;

• Se vor monta 3.000 de camere de supraveghere, pe aproximativ 72% până la 98% din suprafaţa dens locuită a sectorului. Vor costa 20 de milioane de lei;

• Viitorul spital al Sectorului 6 primeşte, anul acesta, 4,6 milioane de lei. Se va lucra la devierea reţelelor de utilităţi. Iar pentru banca pentru alimente vor fi alocate 5 milioane de lei;

• Primarul Ciprian Ciucu a menţionat continuarea lucrărilor la Parcul Liniei, Parcul Lacul Morii, consolidarea şi modernizarea cinematografului Favorit, plus amenajările peisagistice care schimbă, încet şi sigur, faţa Sectorului 6. Important este să fie întreţinute;

• Şi în 2023 se continuă amenajarea platformelor pentru biciclete, pentru care au existat numeroase cereri în 2022. Bugetul prevăzut este de 3 milioane de lei”, a detaliat Ciprian Ciucu.

Edilul a vorbit şi despre alte proiecte majore de investiţii care încep sau se termină în acest an.

„ALTE PROIECTE MAJORE DE INVESTIŢII, CARE ÎNCEP SAU SE TERMINĂ ÎN 2023

• Locuinţele sociale: 246 de apartamente şi garsoniere în blocul ridicat pe Str. Alexandru Ivasiuc. 95% din lucrări sunt finalizate;

• Încep lucrările la Drumul Osiei, Valea Largă (Apa Nova a intrat deja aici cu lucrările de apă şi canalizare), Drumul Roţii şi Drumul Belşugului;

• Încep lucrările la parcarea supraterană de pe Bd. Iuliu Maniu nr. 53-55A;

• Se va construi un bloc social pentru tinerii care împlinesc 18 ani şi ies din sistemul de protecţie. Va fi eficient energetic, cu panouri solare şi sisteme inteligente, pentru care în noiembrie am primit finanţare din PNRR de 15.792.851 lei;

• Începe execuţia întregului sistem rutier (trotuare, carosabil, parcări) pe microzonele 7, 9, 15 şi finalizăm lucrările la microzona 21.

• Prima creşă construită de la zero după 46 de ani va fi gata anul acesta. Începem lucrările la alte două creşe: pe Bd. Timişoara şi pe Bd. Iuliu Maniu.

• Se reface Str. George Ranetti;

• Se reabilitează întregul sistem rutier de pe microzona Grozăveşti;

• Reamenajări importante pe Dealul Ţugulea, Bd. Veteranilor, Str. Braşov, Bd. Drumul Taberei”, a mai explicat Ciucu.

Primarul Sectorului 6 a mai spus că, din totalul banilor pentru investiţii, 43% provin de la bugetul local, 34% sunt finanţări nerambursabile, alte sume sunt din credite externe, interne şi din venituri proprii.