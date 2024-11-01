Ciprian Ciucu: Scoatem caşcarabetele din parcuri! Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal

”Punem oraşul la punct, pas cu pas! Demontăm panourile publicitare amplasate ilegal pe domeniul public. Ridicăm garaje, containere, desfiinţăm construcţii ilegale care ani de zile au zăcut pe spaţiul verde sau pe trotuare. Retrasăm treceri de pietoni. Reparăm trotuarele. Îndreptăm şi curăţăm indicatoare rutiere. Scoatem maşinile de pe trotuare şi montăm stâlpişori, jardiniere”, anunţă, joi, reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Aceştia precizează că primarul general Ciprian Ciucu a trasat sarcini clare Poliţiei Locale, Administraţiei Străzilor, ALPAB şi se asigură că toate sunt duse la bun sfârşit.

”Scoatem caşcarabetele din parcuri! După parcul Herăstrău urmează şi parcul Cişmigiu! Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal şi nu au contracte cu Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti. Acum suntem la început, ne facem mâna. Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti începe să mişte. Vom civiliza toate spaţiile publice din toate punctele de vedere”, a afirmat primarul general.

Potrivit datelor transmise de oficialii Primăriei Bucureşti, doar în ultimele două săptămâni, Administraţia Străzilor a trasat 88 de treceri de pietoni, a montat aproape 800 de stâlpişori, a dezafectat 4 panouri publicitare şi 4 garduri metalice şi a montat 375 de indicatoare rutiere.

De asemenea, instituţia anunţă că peste 3.500 de ghivece cu flori şi peste 300 de arbuşti au fost plantaţi doar joi în Parcul Herăstrău, în zona fântânilor arteziene.

”Fântânile au fost şi ele igienizate şi în curând vor fi pornite. Muncitorii de la Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti curăţă şi vopsesc în perioada aceasta zeci şi sute de bănci, toaletează spaţiul verde. Suntem prezenţi în toate parcurile pe care le avem în administrare şi le primenim, pentru sezonul cald”, au mai transmis oficialii Primăriei Bucureşti.