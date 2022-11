Cîţu: La începutul anului am avertizat că măsurile socialiste dorite de PSD vor duce la explozia inflaţiei

”Ce se va întâmpla cu rata inflaţiei psd-istă în perioada următoare? Va creşte peste 16,3%, cea mai recentă estimare a BNR pentru final de an. La începutul anului am avertizat că măsurile socialiste dorite de PSD vor duce la explozia inflaţiei. Aceste măsuri au fost implementate după ce am plecat de la conducerea PNL şi au avut exact efectul pe care l-am estimat”, a scris, joi, pe Facebook, Florin Cîţu.

Fostul premier afirmă că Ministerul Finanţelor deţinut de PSD şi BNR aveau soluţiile pentru reducerea inflaţiei.

”Dar cele două instituţii au luat decizii, în ultima perioadă, care alimentează creşterea preţurilor în următoarele 12 luni. MF-PSD a CRESCUT deficitul bugetar în 2022 de la 76.9 miliarde lei la 80.1 miliarde lei > decât deficitul de anul trecut. Aceşti bani nu există şi trebuie împrumutaţi din piaţă la dobânzi de peste 9%. Mai important, o creştere a deficitului în acest moment CREŞTE inflaţia”, a mai scris Cîţu.

Acesta cere ca instituţiile statului să se sesizeze pentru această creştere a deficitului bugetar în condiţiile în care au fost tăiate aproximativ 7 miliarde lei la rectificare din bani PNRR.

”Aceasta este subminarea economiei naţionale. În loc să folosească banii din PNRR, Marcel Ciolacu a dat ordin să crească deficitul şi să se împrumute de la bănci”, a mai transmis Cîţu.

De asemenea, acesta apreciazăm că BNR a început de o lună să lase lichiditate în piaţă.

”Imediat au început să scadă dobânzile. Sper că BNR nu a luat decizia de a creşte taxa sărăcirii, rata inflaţiei, doar ca MF-PSD să se împrumute puţin mai ieftin câteva săptămâni. Oricum, o decizie foarte ciudată în condiţiile în care BNR a crescut estimarea pentru rata inflaţiei şi ne anunţă că acum rămâne peste 10% până în 2024”, a mai transmis fostul premier.

Acesta apreciază că o bancă centrală responsabilă ar fi menţinut dobânzile în piaţă cel puţin la nivelul actual.

”BNR nu mai poate spune acum că rata inflaţiei creşte din alte motive decât cele legate de propriile decizii. Dacă BNR ar fi ajustat în jos traiectoria inflaţiei atunci avea motive să arunce cu bani în piaţă şi să scadă dobânzile. Dar ce face acum ,împreună cu MF-PSD, este să pună paie pe focul inflaţiei. Săracirea românilor în această perioadă este si rezultatul celor mai recente decizii ale tandemului MF-PSD + BNR”, mai afirmă Cîţu.

Potrivit acestuia, Parlamentul României are datoria să ceară explicaţii de la MF-PSD şi BNR pentru aceste decizii care duc la creşterea preţurilor şi menţin rata inflaţiei ridicată ani de zile.