Ciucă: Atunci când avem un scop politic să asigurăm stabilitatea în ţară, nu contează culoarea politică

"Este o armonizare foarte bună între eficientizarea implementării fondurilor europene, a fondurilor de la bugetul de stat şi, de ce nu, trebuie să subliniem acest aspect al fondurilor proprii (...). Am pus laolaltă toată priceperea noastră în interiorul acestei coaliţii şi mi-a plăcut foarte mult că domnul director a menţionat atât demararea sau impulsionarea din partea Guvernului sub conducerea subsemnatului, continuarea de către domnul prim-ministru Marcel Ciolacu, implicarea celor doi domni miniştri Lucian Bode şi Sorin Grindeanu. Este o dovadă că atunci când avem un scop politic să asigurăm stabilitatea în ţară, să putem să dăm siguranţa derulării şi implementării proiectelor pentru cetăţeni nu contează culoarea politică, este important să facem ceea ce avem de făcut pentru oameni. Totodată, este un angajament al nostru pe care l-am expus de fiecare dată încă din momentul în care am realizat această coaliţie şi am preluat guvernarea. Obiectivul nostru principal sunt investiţiile, investiţiile sunt cele care ne dezvoltă", a afirmat Nicolae Ciucă.

Preşedintele PNL a subliniat că investiţiile determină dezvoltarea comunităţilor şi reducerea disparităţilor între mediul urban şi cel rural, precum şi între judeţele ţării.

"Prin acest obiectiv putem să vedem mai mulţi operatori aerieni, mai mulţi călători care vin aci în scopuri de afaceri, dar şi în scop turistic. (...) Sunt deja şapte magazine deschise şi altele care aşteaptă să liciteze. Iată cât de mult poate să se folosească un astfel de obiectiv în dezvoltarea şi pe orizontală a activităţilor economice. Deci, investiţiile sunt cele care ne ajută să dezvoltăm comunităţile, să dezvoltăm regiunea, să dezvoltăm ţara. Toate acestea vin în folosul mediului de afaceri, în folosul îndeplinirii obiectivului de a consolida şi dezvolta clasa de mijloc în mediul urban şi de aici să putem să ne orientăm atenţia către clasa de mijloc în mediul rural, pentru că acesta este obiectivul nostru, trebuie să reducem aceste disparităţi între mediul rural şi mediul urban, între judeţe, între regiuni", a precizat el.

Nicolae Ciucă a apreciat implicarea preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, şi a primarului municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, în realizarea proiectului de la aeroport, în absorbţia de fonduri europene şi implementarea proiectelor cu aceste fonduri.

"Subliniez încă o dată consideraţia şi aprecierea pentru ceea ce au făcut preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Alin Tişe, implicându-se în acest proiect, domnul primar Emil Boc, sprijinind şi urmărind îndeplinirea obiectivului de a păstra Clujul în top 10 oraşe din Europa din punctul de vedere al calităţii vieţii şi, de asemenea, împreună să păstreze Clujul în topul localităţilor din România care absorb fonduri europene şi care ştiu cum să implementeze aceste fonduri, corelate cu banii de la bugetul de stat şi banii din bugetul local", a spus el.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, şi şeful Executivului, Marcel Ciolacu, au participat miercuri la inaugurarea extinderii Terminalului Plecări al Aeroportului Internaţional "Avram Iancu" Cluj-Napoca.