Ciucă susţine că nu a simţit frică niciodată: Emoţii mai avem, dar frică niciodată

Nicolae Ciucă a fost întrebat, într-o emisiune online, miercuri seară, când a tras cu arcul ultima oară.

”La ultima vizită pe care am efectuat-o în calitate de prim-ministru la Forţele Speciale ale Armatei Române, după o perioadă lungă de timp în care am reuşit să facem procedurile pentru dobândirea echipamentului de care aveau nevoie, am tras cu arma şi mi-a plăcut foarte mult. În 2022”, a răspuns Ciucă.

Nicolae Ciucă a mai fost întrebat când i-a fost frică ultima oară, el subliniind că niciodată nu a avut acest sentiment, în schimb a avut emoţii.

”Niciodată. Emoţii mai avem, dar frică niciodată. Nu trebuie să ne fie frică de nimic, pentru că indiferent de ce gândim sau vrem noi, tot ni se întâmplă, trebuie doar să gestionăm. Frica sau emoţiile sunt absolut naturale. Nu cred că există om care să spună că nu are emoţii, nu cred că există om care spune că nu are o doză de temere acolo undeva. Cine spune chestiunea asta e un pic neom, dar din punct de vedere al fricii, e o problemă pe care fiecare dintre noi o gestionăm cum credem că este mai bine”, a precizat Ciucă.