Ciucu: Îi invit pe autorii de graffiti să identificăm locuri unde să se poată exprima, unde să fie prețuiți, nu amendați

Ciucu menționează că, în perioada în care a condus Primăria Sectorului 6, a fost singurul edil din București care a organizat un festival dedicat acestei arte.

'Am pus la dispoziția artiștilor mii de metri pătrați, zidurile din Parcul Liniei, și ceea ce a ieșit din mâinile lor a fost într-adevăr artă. L-am rugat pe Paul Moldovan, actualul primar al Sectorului 6, să continue tradiția și să organizeze acest festival de două ori pe an, la începutul verii și toamna. Dar una este arta și alta este vandalismul! Ceea ce vedem pe clădirile din București este vandalism, nu artă', a scris edilul general, marți, pe Facebook.

Este important ca administrația, dar și artiștii să contribuie la un mediu urban civilizat, a menționat Ciucu.

'Ca primar general, îi invit pe artiști să identificăm împreună locuri în București unde să se poată exprima organizat, într-un mediu plăcut, ocazie cu care să fie și promovați și prețuiți, nu amendați! Dar, în același timp, este important să se oprească din tagging și să nu mai vandalizeze clădirile private sau publice', a transmis primarul.

De asemenea, viceprimarul Stelian Bujduveanu a afirmat marți că PMB nu este împotriva artei stradale, dar există o diferență între artă și vandalism.

'Nu suntem împotriva street art-ului. Există lucrări foarte bune care dau identitate orașului. Dar trebuie să spunem clar: una este arta, alta este vandalismul. Astăzi, această diferență nu este suficient de bine definită și de aici apar problemele', a scris Bujduveanu, pe aceeași rețea de socializare.

El a pledat pentru un cadru legal care să permită intervenții rapide în vederea curățării clădirilor; proceduri mai puține și mai clare; sancțiuni aplicate în mod real pentru vandalism.

Ciprian Ciucu a solicitat luni, 'imperativ', modificarea rapidă a legislației pentru a permite intervenția eficientă a Primăriei Capitalei în vederea igienizării arterelor din zona centrală a Bucureștiului, prin îndepărtarea graffiti-ului și a afișelor de pe clădirile de patrimoniu.

'Dacă nu va fi modificată legislația, va fi un proces extrem de greoi, extrem de costisitor, care va presupune 'avizăraie', documentații, semnături de arhitecți, planuri. Deci, practic, unul dintre motivele pentru care alți primari nu au acționat înaintea mea, mă gândesc, este tocmai această legislație care este extrem de greoaie', a afirmat Ciucu, la o dezbatere pe această temă.

Ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, a declarat că sunt necesare măsuri imediate pentru readucerea clădirilor la starea inițială, urmate de măsuri pe termen mediu și lung.

Pe 17 martie, Primăria Capitalei a lansat în dezbatere publică un program pentru curățarea graffiti-ului și a afișajului neautorizat de pe fațadele clădirilor din zonele construite protejate.

Conform proiectului, proprietarii care se înscriu în program vor beneficia de acoperirea a 80% din costurile lucrărilor, stabilite prin deviz de Administrația Străzilor. Restul de 20% va reprezenta contribuția beneficiarilor.

Primăria Capitalei va elabora documentațiile tehnice și va obține toate avizele și autorizațiile necesare, costurile fiind acoperite integral din bugetul local.

Proprietarii sau administratorii imobilelor notificate vor putea opta pentru conformare voluntară - prin curățarea pe cont propriu - sau pentru înscrierea în program, astfel încât intervenția să fie realizată de autoritatea locală. Cei care nu se conformează vor fi sancționați contravențional de Poliția Locală.

În perimetrul programului va fi implementat și un sistem integrat de monitorizare, cu patrule active și supraveghere video, iar autoritățile vor derula campanii publice de informare și conștientizare.