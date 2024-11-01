Ciucu: Sectoarele să primească o cotă din impozitul pe venit similiară cu 2025; o reîmpărțire radicală ar fi o greșeală

În opinia sa, o reîmpărțire radicală a banilor pentru primăriile din Capitală ar reprezenta 'o mare greșeală'. Ciucu a menționat că, dacă primăriile își vor prezenta fiecare proiect în parte, pentru a justifica finanțarea lui, discuțiile se vor lungi foarte mult.

'Sectoarele vor avea o creștere undeva de 5%, iar PMB va avea o creștere mai mare, pentru că deja aveam niște bani puși deoparte prin legea bugetului de stat. Dacă ne apucăm să discutăm acum că 'Eu am proiectul X, iar celălalt primar de sector are proiectul Y', că unul vrea să facă un pod, altul vrea să facă un parc, altul vrea să facă un spital și așa mai departe, nu o să mai terminăm niciodată această discuție. De aceea, propunerea mea este să ne raportăm la execuția de anul trecut și fiecare sector să primească o cotă din impozitul pe venit asemănătoare, ca să nu bulversăm lucrurile', a explicat Ciucu, într-o conferință de presă, la sediul municipalității.

El a menționat că este 'parțial mulțumit' de alocarea bugetară pentru PMB, dar se teme 'foarte tare' de luna aprilie, când vor trebui achitate 150 de milioane de lei pentru obligațiuni contractate încă din mandatul lui Adrian Videanu. Ciprian Ciucu a adăugat că, în cazul în care bugetul Capitalei nu va fi adoptat în timp util, ar putea fi afectată inclusiv plata salariilor.

'Pe vremea domnului Videanu s-au făcut niște obligațiuni pe care și domnul Oprescu, și doamna Firea, și domnul Nicușor le-au rostogolit. Acum nu le mai putem rostogoli, trebuie să le plătim, pentru că este ultima dată scadentă și nu am acești 150 de milioane. Și mi-e frică de luna aprilie, pentru că sper să nu avem probleme cu plata salariilor', a transmis edilul general.

Ciucu a adăugat că în coaliția de guvernare s-a convenit ca PMB să primească 14% din cota de impozit pe venit, din cauză că se confruntă cu datorii 'absolut uriașe'. Restul de 86% vor fi împărțiți la nivelul Consiliului General.

'S-a mai decis în coaliție că nu se vor mai lua banii de la autoritățile publice locale, (...) iar acești bani, crescând taxele și impozitele locale, aduc un surplus între 5 - 8% pentru fiecare sector. Adică toate sectoarele vor primi în plus cu minim 5% pe anul acesta, raportat la anul trecut', a adăugat el.

În urma distribuirii aprobate de Consiliul General, PMB ar urma să primească 45% din ceea ce revine Bucureștiului, iar sectoarele vor primi 55%.

'Banii sunt mai mulți, dar nu ne ajung. De aici vine un set de măsuri prin care eu, ca primar general, trebuie să aduc mai mulți bani la buget, prin eliminarea de gratuități, prin creșterea prețului chiriilor pentru acele locuințe convenabile, prin aplicarea taxei pentru vehicule grele, pentru că avem numai excepții și pierdem sute de milioane doar din excepții, prin comasări și eficientizări. Într-un mandat scurt de doi ani, trebuie să fac și proiecte de investiții, proiecte de regenerare urbană, dar și reforme', a precizat Ciprian Ciucu.