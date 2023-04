Claudiu Năsui: Am câştigat procesul împotriva Consiliului Economic şi Social

”Am câştigat procesul împotriva Consiliului Economic şi Social. Consiliul Economic şi Social (CES) este o instituţie a statului care ar trebui să dea puncte de vedere asupra legilor care trec prin Parlament. Anul trecut a costat contribuabilii 11.6 milioane de lei”, afirmă Năsui pe Facebook.

”Cum am ajuns să mă judec cu ei? Acum un an, au dat un aviz negativ la un proiect de lege de ale mele. Faptul că au dat aviz negativ nu e o problemă. E dreptul lor. Dacă nu le place un proiect pot să-i dea ce aviz vor. Problema este că în motivarea avizului au început o serie de atacuri la persoană şi minciuni la adresa mea. Aşa că i-am dat în judecata şi am câştigat. Acum va trebui să plătească despăgubiri. Dar ce credeţi că făcea atât de rău proiectul de lege care i-a deranjat? Obliga ministerul economiei să transparentizeze celebra schemă de mers în vacanţe pe banii statului pe care am oprit-o la minister (şi care a fost repornită după aceea), o schemă prin care firme conectate făceau turism pe banii statului”, a explicat Năsui.

”De exemplu o firmă lua subvenţii de 2 milioane de lei ca să meargă la târguri în străinătate, deşi avea cifra de afaceri derizorie şi declara (în fals) că face exporturi de sute de mii de euro. Cum a ajuns o instituţie a statului să scrie minciuni în acte oficiale? Ei bine, celebrul CES este compus din membri ai patronatelor, sindicatelor şi ONG-urilor. Printre patronate se află şi unul care lua bani prin schema de mers la târguri. Evident că ultimul lucru pe care îl vor este transparenţă şi tragere la răspundere. Ei vor doar bani de la stat şi să nu-i întrebe nimeni nimic”, mai spune parlamentarul.