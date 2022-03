Claudiu Năsui: PNL minte când promite reducerea CAS şi, implicit, creşterea salariilor românilor

„De ce ne mint PNL şi Florin Cîţu? Mai ţineţi minte când ne tot ziceau pe Facebook că vor să reducă CAS cu 5%? Azi, am cerut suplimentarea ordinii de zi a Comisiei pentru buget-finanţe cu proiectul unde PNL a cerut scăderea CAS de la 25% la 20%. Aţi crede că PNL votează pentru propriul proiect. Cum să ne mintă în halul ăsta la televizor şi pe reţele sociale, nu? Ce să vezi? PNL a votat «contra». Un singur membru PNL a votat «pentru». Iar propunerea a picat. PNL a avut azi şi oportunitatea şi voturile ca să treacă propunerea de scădere a CAS, dar nu a făcut-o. De ce? Oficial, pentru că nu are aprobarea PSD. Vrea să reducă CAS cu 5% doar dacă are aprobarea PSD, altfel nu”, a afirmat Claudiu Năsui, deputat USR şi fost ministru al Economiei, conform unui comunicat de presă al partidului.

Deputatul USR a solicitat punerea în dezbaterea Comisiei de buget-finanţe a proiectului de lege la care PNL a depus amendamentul cu reducerea CAS la 20% (PLx 35/2022 de modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare).

Propunerea lui Claudiu Năsui a fost respinsă cu 5 voturi „pentru”, 17 voturi „contra” şi o abţinere, inclusiv cu voturi de la PNL, mai arată sursa citată,

USR a susţinut constant reducerea taxării muncii în România, inclusiv în formula reducerii CAS de la 25% la 20%, deşi consideră că este mult mai eficientă varianta extinderii deducerii personale.

Este vorba de „Zero taxe pe salariul minim”, o reducere graduală a impozitării muncii care va creşte puterea de cumpărare a celor mai săraci români şi va spori atractivitatea muncii în România. În plus, măsura propusă de USR ar avea beneficii pentru milioane de români, fără a-i avantaja pe cei cu salarii mari, conchide sursa menţionată.