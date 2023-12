Claudiu Târziu: Pe lista AUR la europarlamentare nu sunt sinecurişti sau dinozauri politici

"Nu trimitem sinecurişti la Bruxelles, nu trimitem dinozauri politici, nu trimitem oameni care n-au niciun cuvânt de spus, care nu sunt personalităţi. Noi nu ne temem de oamenii cu personalitate. Pentru că aceştia pot să facă performanţă. Ceilalţi se tem. De ce? Pentru că orice puseu de orgoliu, orice calitate profesională te scoate din rând şi înseamnă că tu nu mai eşti în corul de aplaudaci care trebuie să aprobe decelebrat toate deciziile greşite iar unele chiar imbecile şi sinucigaşe ale majorităţii din Parlamentul European. Noi nu ne temem, de aceea am luat profesionişti şi i-am pus pe listă. Am pus oameni cu patriotism dovedit, am pus oameni care au ceva de spus şi nu se tem să o facă. Asta nu înseamnă că nu vom fi o oaste disciplinată, ci înseamnă că nu ne e frică să fim înconjuraţi de oameni buni şi chiar mai buni decât noi", a afirmat Claudiu Târziu, aflat pe lista candidaţilor pentru europarlamentare.

Târziu a amintit că AUR a făcut o campanie de o lună prin toată ţara, unde candidaţii au fost prezentaţi "judeţ cu judeţ", arătându-se convins că partidul va avea reprezentanţi în viitorul Parlament European.

În opinia sa, cei care vor candida din partea celorlalte partide nu fac acest lucru "cu gândul de a ajuta" ţara.

"Suntem singurii care o facem, pentru că suntem singurii care ne iubim poporul şi suntem singurii care înţelegem că, dacă vom înainta pe acest drum, el ne va duce în prăpastie. Dacă vom asculta în continuare de politicile Bruxelles-ului de azi, vom ajunge în prăpastie. Trebuie schimbată această politică de la Bruxelles şi o pot schimba numai şi numai conservatorii, patrioţii şi suveraniştii din AUR, împreună cu toţi ceilalţi din restul statelor care compun Uniunea Europeană. Am făcut un front comun împreună cu fratele George Simion, am ţesut o întreagă plasă de relaţii între conservatorii europeni şi noi şi am întărit foarte mult frontul acesta", a spus Claudiu Târziu.

Acesta a susţinut că membrii AUR nu sunt "mânaţi de interese", ci "de dragoste" şi că ei "înţeleg ameninţarea care pluteşte deasupra României şi deasupra Europei" şi care trebuie "curmată".

Moderatoarea evenimentului, preşedinta Organizaţiei de Femei a Alianţei pentru Unirea Românilor, Ramona Ioana Bruynseels, a menţionat că AUR este primul partid politic care a ales să-şi prezinte candidaţii pentru Parlamentul European cu aproape un an înainte de alegeri.

Candidaţii aflaţi pe listă s-au prezentat la evenimentul de la Alba Iulia îmbrăcaţi în costume populare specifice zonei din care provine fiecare.

În timpul evenimentului a fost prezentat în direct, din Italia, discursul pe care liderul AUR, George Simion, l-a ţinut la o reuniune desfăşurată în Florenţa.