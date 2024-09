Cristina Prună (USR): Guvernarea socialistă Ciolacu îngroapă industria României. Există soluţii!

Deputatul Cristina Prună arată că formaţiunea a venit şi cu soluţii pentru producţia şi stocarea de energie electrică, dar şi pentru industria energofagă, de tipul facilităţilor fiscale.

„Una dintre cauzele principale ale problemelor industriei româneşti vine din preţul mult mai mare la energie pe care trebuie să îl plătească faţă de competitorii vest şi nord europeni. Competitivitatea sa este astfel afectată şi sigur că rezultatul este un colaps gradual. Am subliniat acest risc de luni de zile şi am cerut măsuri ferme. Am venit şi cu soluţii pentru producţia şi stocarea de energie electrică, dar şi pentru industria energofagă, de tipul facilităţilor fiscale. Ce face însă Guvernul Ciolacu? Ca de obicei, mai nimic”, subliniază deputata USR Cristina Prună, vicepreşedintă a Comisiei pentru industrii şi servicii.

Potrivit USR, în primele 7 luni din 2024 s-au înregistrat scăderi în cele trei sectoare industriale: producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-5,5%), industria prelucrătoare (-1,3%) şi industria extractivă (-0,6%).

”Pentru ca preţul la energie să scadă trebuie ca producţia să crească. Altfel, vom continua să importăm energie şi să plătim preţuri care vor îngropa industria românească. E nevoie de accelerarea investiţiilor, nu de noi şi noi amânări, cum am văzut de atâţia ani cu investiţiile din companiile de stat. E nevoie de predictibilitate şi debirocratizare pentru încurajarea investiţiilor private. Asta trebuie să facă Guvernul României, nu doar sa constate şi să se vaite”, adaugă deputata Cristina Prună.