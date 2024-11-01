Cseke Attila: Aproape 104 milioane de lei pentru investiții finanțate de Ministerul Dezvoltării

Potrivit unui comunicat de presă al MDLPA, pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost decontate lucrări în valoare totală de 92.721.704,26 de lei pentru 185 de investiții realizate prin componentele C10 - Fondul local și C15 - Educație.

Totodată, pentru opt investiții din județele Botoșani, Galați, Maramureș, Olt, Prahova, Timiș și Vrancea s-au decontat 6.976.871,30 de lei în vederea consolidării unor clădiri publice și multirezidențiale incluse în Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

S-au mai repartizat 4.197.906,55 de lei Primăriei Municipiului București pentru achitarea unor facturi depuse prin Programul Termoficare.

Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA, pe https://www.mdlpa.ro/pages/plati.