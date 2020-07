Cum să faci dintr-o stație ITP o afacere de succes. Cele mai importante reguli

Folosind echipamente ITP specializate pentru verificări, cei care se ocupă de inspectarea vehiculelor nu fac doar un serviciu comunității, crescând securitatea din trafic, ci și șoferilor înșiși, pe care îi ajută să descopere din timp defecțiuni și probleme tehnice care le pot afecta siguranța pe șosea.

Stațiile ITP pot fi afaceri foarte profitabile atunci când sunt bine dotate și conduse eficient, însă aceste condiții nu sunt suficiente pentru a rezista pe termen lung. Tocmai de aceea, am pregătit pentru tine un set de reguli importante, care te vor ajuta să te menții pe direcția corectă și să transformi stația ta ITP într-un succes răsunător:

Alege cu atenție dotările

Echipamentele cu care lucrezi vor juca un rol esențial atât în productivitatea muncii, cât și în eficiența acesteia. Acestea trebuie să fie performante și să aibă un grad redus de uzură, altfel te vei confrunta mereu cu defecțiuni și vei ajunge să cheltuiești mulți bani pe reparații. Un elevator auto nou, poate ajunge, în timp, să coste mult mai puțin decât unul second hand pentru că vei elimina cheltuielile legate de reparații și întreținere și, în plus, vei beneficia și de o perioadă de garanție pentru majoritatea achizițiilor. În plus, aparatura nouă vine și cu avantajul progresului tehnologic, astfel că vei putea avea acces la noi funcționalități, pe care nu le poți obține de la echipamentele second hand.

Selectează riguros angajații

În orice afacere, angajații unei companii sunt cei care intră în contact cu publicul. Acest lucru este cu atât mai mult valabil în cazul unei afaceri unde clienții știu că pot avea parte și de nemulțumiri, ca atunci când pică o inspecție ITP. Din acest motiv, este foarte important să te asiguri că fiecare dintre ei este un profesionist desăvârșit, care își face treaba corect și care știe să comunice cu clienții, indiferent că veștile pe care le aduce sunt bune sau proaste.

În definitiv, chiar și cei mai dificili clienți înțeleg nevoia de mai multă securitate pe drumurile României, chiar și cei care nu trec de inspecție. Însă de asta este nevoie de o comunicare atentă, în special în cazul în care inspecția nu duce la un final pozitiv. Din momentul în care mașina intră pe un stand de frane și până clientul iese pe ușă, interacțiunea angajaților cu acesta trebuie să se desfășoare într-un mod politicos și foarte profesionist, indiferent de situație.

Nu uita de marketing

Indiferent de natura sau domeniul unei afaceri, publicitatea este vitală pentru supraviețuirea acesteia. Fără o politică eficientă și bine țintită de marketing nu vei putea niciodată să-ți dezvolți afacerea la adevăratul ei potențial și asta pentru că, pur și simplu, nu poți ajunge la suficienți oameni. Reclamele la radio, la televizor, campaniile pe Google sau Facebook, dezvoltarea de site-uri și pagini pe rețele sociale sunt, toate, opțiuni foarte bune pentru o stație ITP aflată la început de drum.

Totul este să-ți cunoști bine publicul țintă și să cauți mereu să-ți promovezi afacerea acolo unde se găsesc potențialii tăi clienți. Nu te lăsa atras de așa-zise „rețete de succes”, ci mai degrabă stabilește singur care este modul optim de a-ți face publicitate, în funcție de condițiile în care operează afacerea ta. Astfel, nu doar că vei putea obține mai mulți clienți, dar vei și economisi bani, pentru că nu vei putea să lucrezi cu un buget de marketing mai redus.

