Dacian Cioloş: Nord-vestul ţării are o dezvoltare economică accelerată, dar are şi multe probleme

"Sunt la Cluj de câteva zile, după un traseu, în această săptămână, în nord-vestul ţării, în judeţele Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureş. Voi încheia ziua în Bistriţa, la Tăşuleasa. Am discutat proiecte cu antreprenori, cu organizaţii neguvernamentale, am văzut o dezvoltare accelerată în această parte a ţării, o dezvoltare economică accelerată, dar am văzut în acelaşi timp şi comunităţi rămase în urmă, cum greu ne putem imagina într-o regiune atât de dezvoltată, şi-n Baia Mare, şi-n judeţul Cluj, în Huedin - familii care trăiesc în containere cu 4, 8, 15 copii, organizaţii neguvernamentale care caută soluţii la aceste probleme, împreună cu antreprenori, care de multe ori fac treaba instituţiilor statului, în unele cazuri fără sprijin din partea acestora, în alte cazuri într-o colaborare foarte utilă cu instituţiile statului, care au limitele lor", a spus Dacian Cioloş.

El a adăugat că este important ca oamenii să fie adunaţi împreună.

"Deci, sunt încă multe lucruri de făcut, dar partea pozitivă este că există deja competenţe, există deja oameni care ştiu ce au de făcut, doar că ei trebuie puşi împreună. Acesta este obiectivul întâlnirilor pe care le organizez pe teren, să descopăr şi să pun în valoare astfel de proiecte, de idei, de organizaţii care nu doar identifică probleme, dar care găsesc şi soluţii şi să tragem încet/încet concluzia care să se înrădăcineze cât mai bine în spaţiul public şi în dezbaterea publică, faptul că la o grămadă de probleme pe care le avem şi pe cărora statul nu le poate da de capăt, avem şi soluţii şi avem în ţară oameni care au identificat aceste soluţii. Important e să-i punem acum împreună pe cei care au nevoie, pe cei care ar trebui să facă dar nu ştiu cum să facă, şi pe cei care au identificat aceste probleme şi care au găsit şi soluţii", a mai spus europarlamentarul.