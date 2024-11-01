Daniel Băluță: PNL, USR și AUR și-au dat mâna pentru sărăcirea și pentru umilirea românilor

'PSD București condamnă cu fermitate atitudinea vădit nedreaptă și lipsită de umanitate a coaliției politice formate ad-hoc astăzi, 18 martie, în cadrul Comisiei de buget-finanțe a camerelor reunite ale Parlamentului României, unde au fost dezbătute amendamentele depuse de PSD pentru completarea și aducerea bugetului de stat într-o formă corectă și pe deplin fezabilă în actualele condiții socio-economice', se arată într-un comunicat remis AGERPRES de PSD.

Președintele PSD București, Daniel Băluță, a declarat că ceea ce s-a întâmplat în comisiile de buget, când PNL, USR și AUR 'și-au dat mâna pentru sărăcirea continuă și pentru umilirea românilor', este nu doar revoltător, ci și în totală contradicție 'cu grija pe care trebuie să o avem pentru oamenii care au cea mai mare nevoie de ajutor'.

'A bloca ajutoarele pentru copiii cu dizabilități și sprijinul pentru aproape 3 milioane de pensionari înseamnă ipocrizie și dispreț la adresa oamenilor. Fără niciun argument legal, PNL, USR și AUR au aruncat la gunoi orice urmă de solidaritate și empatie, dovedind că, în fapt, sunt interesați doar de beneficiile personale, nu de asigurarea unui trai decent pentru cei vulnerabili. Partidul Social Democrat a propus, prin aceste amendamente, măsuri de bun-simț pentru cei care au nevoie de ajutor, nicidecum privilegii: sprijin pentru copiii cu dizabilități, care duc zi de zi o luptă pe care mulți dintre noi nici nu ne-o putem imagina, precum și ajutor pentru bunicii noștri, care își drămuiesc cu greu fiecare leu pentru medicamente și alimentele necesare traiului de zi cu zi', a afirmat Băluță.

Acesta a adăugat că îi este dificil să înțeleagă cum cele trei partide au putut respinge astfel de măsuri de protecție socială.

'Fac, pe această cale, un apel la responsabilitate și la depășirea deciziilor politice de moment, pentru că oamenii trebuie respectați, nu ignorați. Partidul Social Democrat va continua să lupte pentru cei care au cea mai mare nevoie de ajutor, mai ales acum, când viața este tot mai grea, ca urmare a creșterilor de taxe impuse de actualul guvern', a mai spus Daniel Băluță.