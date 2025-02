Daniel Funeriu: Din păcate Georgescu nu e unicul candidat care vrea să câştige fără să spună sau să facă nimic substanţial

Daniel Funeriu afirmă într-o postare pe Facebook că ”printre candidaţi stăm bine la capitolul guru”. ”Unuia dintre ei, domnului Georgescu, i-am transmis un manual de chimie de clasa a VII-a. Oricine nu a rămas repetent din cauza chimiei îşi dă seama de aberaţiile solemne spuse de Georgescu. Ar fi bine să ştie, de exemplu, că e „tabelul lui Mendeleev”, nu „tabloul lui Mendeleev”, că nu l-a pictat Tonitza”, spune Funeriu.

El mai arată că ”din păcate Georgescu nu e unicul candidat care vrea să câştige fără să spună sau să facă nimic substanţial, ci doar mizând pe „efectul guru”.

”Avem guru cu zorzoane, guru papagal, guru salvator, pe scurt la capitolul guru stăm bine, nu şi la capitolul substanţă”, arată Funeriu.

El continuă: ”Dacă vă întrebaţi „oare nu am căzut pradă unui guru?” testul e uşor şi în trei etape: 1) am tendinţa, când zice (solemn de obicei) o imbecilitate să spun „ah, e doar o mică şi nesemnificativă eroare?” 2) vorbeşte despre lucruri neverificabile, gen „graţie mie vei găsi piatra filosofală”. OK, şi când o găseşti ce faci cu ea, o pui în congelator? 3) am tendinţa, când e clar că a greşit (gen „nu ştiu politică externă, prima cerinţă din fişa postului, dar învăţ şi revin peste două luni”) sau e urmărit penal sau acuzat de corupţie să zic: „aaa, îl atacă duşmanii, hai că e băiat/fată deştept/deşteaptă şi învaţă repede”.

”Dacă răspunsul la una din aceste întrebări e „da”, atunci sugestia mea e să luaţi o pauză de cafea, să reflectaţi un pic în profunzime şi să vă întrebaţi dacă nu cumva nenea/tanti ăla/aia îşi bate joc de voi şi mintea voastră”, subliniază Funeriu.

Daniel Funeriu mai afirmă că între timp s-a consultat cu cei mai mari experţi ai serviciilor secrete intergalactice şi a ajuns la următoarea concluzie, care este, evident, un pamflet.

”Într-o peşteră ascunsă sub gheţurile Groenlandei, acolo unde lumina soarelui nu a pătruns niciodată, se află o relicvă a unei civilizaţii demult uitate: Aurul Monoatomic, cunoscut printre alchimiştii dispăruţi sub numele de „Ochiul Zeilor”. Legendele spun că acest aur nu este aur, ci o materie vie, aflată între dimensiuni, capabilă să distorsioneze timpul şi spaţiul. În nopţile fără lună, când vânturile solare dansează pe cerul arctic, aurul începe să vibreze şi să emită o lumină albastră, proiectând umbre imposibile pe pereţii de gheaţă. Cei care au îndrăznit să atingă această substanţă fie au dispărut fără urmă, fie s-au întors cu privirile pierdute, murmurând fraze într-o limbă care nu există. Un manuscris pierdut al lui Newton, descoperit într-un subsol din Praga, descria aurul monoatomic drept „cheia către nemurire”, susţinând că regii babilonieni îl foloseau pentru a comunica cu entităţi din afara timpului. Se spune că în inima Marii Piramide din Giza, o cameră secretă ascunde ultimele rămăşiţe ale acestei substanţe, păzită de un mecanism imposibil, capabil să schimbe realitatea însăşi. În laboratoarele secrete ale marilor puteri, savanţii încearcă să recreeze aurul monoatomic, dar fără succes. Se pare că nu poate fi sintetizat, ci doar găsit, acolo unde realitatea se fisurează şi lasă să pătrundă fragmente dintr-un univers paralel. Unii susţin că aurul monoatomic este de fapt o formă pură de conştiinţă, că el nu aparţine lumii noastre, ci a fost lăsat aici ca un test. Iar cel care îl va înţelege... nu va mai fi om. Va fi un Călingeorgesc” , mai scrie Funeriu în postare.