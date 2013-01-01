Homepage » Actual

Deputat AUR: Somăm Guvernul să ia toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să nu fie blocat!

Vicepreşedintele Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor, Cristina Dascălu (AUR), transmite, luni, că ”educaţia nu poate fi sacrificată pe altarul austerităţii”. ”Somăm Guvernul să ia urgent toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să înceapă normal”, a transmis Dascălu.

 

“Guvernul condus de Ilie Bolojan trebuie să înţeleagă că educaţia nu poate fi sacrificată pe altarul austerităţii! Somăm Guvernul să ia urgent toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să înceapă normal şi să nu fie blocat de protestele masive ale profesorilor, cauzate de tăierile salariale şi de condiţiile inacceptabile impuse de Executiv”, a transmis, luni, într-un comunicat de presă, vicepreşedintele Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor, Cristina Dascălu (AUR).
Aceasta afirmă că ”negocierile cu profesorii s-au soldat cu un eşec lamentabil, iar Guvernul Bolojan continuă să taie veniturile dascălilor, să reducă normele didactice şi să îngrămădească elevii în clase supraaglomerate, transformând educaţia într-un experiment de supravieţuire”.
”Guvernul trebuie să oprească imediat acest atac asupra educaţiei şi să renunţe la măsurile care condamnă şcoala românească la sărăcie şi haos. Dacă Bolojan continuă să ignore avertismentele, vom fi alături de profesori în stradă, în lupta pentru un sistem educaţional demn şi funcţional. Să nu uităm că de peste două decenii legea care prevede alocarea a 6% din PIB pentru educaţie este ignorată sistematic, iar consecinţele se văd în fiecare şcoală: clădiri degradate, profesori umiliţi şi copii înghesuiţi în clase fără condiţii minime”, a mai declarat Cristina Dascălu, deputat AUR, vicepreşedintele Comisiei pentru învăţământ.
Sindicaliştii din Educaţie s-au întâlnit, luni, cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre nemulţumirile pe care le-au produs măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar, iar la final au anunţat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus. În aceste condiţii, liderii sindicali au transmis că vor boicota începerea anului şcolar.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ