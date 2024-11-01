DNA: Negoiţă ar fi dispus lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără documentele legale şi avize

Direcţia Naţională Anticorupţie a informat, vineri, că procurorii de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, pentru 60 de zile, începând din 5 februarie, faţă de inculpatul Robert Sorin Negoiţă, primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, pentru abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit şi abuz în serviciu.

Negoiţă trebuie să depună, în termen de 10 zile, o cauţiune în valoare de 800.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziţia DNA.

De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale şi faţă de suspecţii Tania-Gabriela Uşurelu, directorul Direcţiei Întreţinere şi Reparaţii Drumuri din Primăria Sectorului 3, Gheorghe Pătru, directorul adjunct al Direcţiei Întreţinere şi Reparaţii Drumuri din Primăria Sectorului 3, Dana-Florinela Chelza, şeful Serviciului Ridicări Topografice si Avize - Direcţia Întreţinere şi Reparaţii Drumuri din Primăria Sectorului 3, Adrian-Nicolae Petre, funcţionar în cadrul Direcţiei Întreţinere şi Reparaţii Drumuri din Primăria Sectorului 3, M.A.F., administrator al SC Future Business Ideas SRL şi S.C. Future Business Ideas S.R.L, toţi pentru complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

”În vara anului 2025, inculpatul Negoiţă Robert Sorin, în calitate de primar al Sectorului 3, şi-ar fi exercitat atribuţiile de serviciu cu încălcarea prevederilor legale, dispunând construirea şi asfaltarea unei străzi de legătură situate în Sectorul 3, între Şoseaua Industriilor şi strada Soldat Gheţu Anghel, pe un teren aflat în proprietatea privată a societăţii S.C. Future Business Ideas S.R.L., fără a exista documentaţie legală necesară pentru realizarea unei investiţii publice şi fără a exista autorizaţiile şi avizele obligatorii pentru executarea lucrărilor de construire. Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi produs un prejudiciu unităţii administrativ-teritoriale Sector 3 în valoare de peste 902.000 lei, reprezentând costurile materialelor, ale resurselor umane şi ale utilajelor utilizate pentru realizarea lucrării, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit pentru societatea proprietară a terenului”, arată DNA.

În realizarea acestor activităţi, Negoiţă ar fi beneficiat de sprijinul celor patru suspecţi, funcţionari publici, care ar fi întocmit şi semnat documente şi acte administrative ce ar fi stat la baza executării lucrărilor de construire şi asfaltare a drumurilor.

Totodată, în perioada noiembrie 2017 - decembrie 2025, Negoiţă, în calitatea menţionată, şi-ar fi exercitat atribuţiile de serviciu cu încălcarea dispoziţiilor legale, dispunând efectuarea unor lucrări de construire pe raza Sectorului 3, pe 11 străzi, constând în reparaţii ale drumurilor existente, realizarea de drumuri noi (parţial sau integral), lucrări de pietruire, asfaltare şi amenajare de sensuri giratorii, în absenţa documentaţiilor legale necesare pentru derularea investiţiilor publice şi pentru executarea lucrărilor de construcţii.

”Totodată, lucrările ar fi fost realizate fără obţinerea avizelor obligatorii, inclusiv a celor emise de operatorul reţelei de gaze (Transgaz), pentru intervenţii efectuate deasupra conductelor de transport gaze sau în zonele de protecţie ale acestora. Prin aceste demersuri, inculpatul Negoiţă Robert Sorin ar fi produs un prejudiciu unităţii administrativ-teritoriale Sector 3, constând în costurile aferente materialelor utilizate, resurselor umane implicate şi utilajelor folosite la executarea lucrărilor, precum şi ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranţa locuitorilor din zonele respective, determinat de posibilitatea afectării conductelor de gaze, pe fondul traficului greu desfăşurat pe drumurile construite în aceste condiţii”, adaugă DNA.

Pe perioada controlului judiciar, Negoiţă trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar, să nu se deplaseze la sediul Primăriei Sectorului 3 şi să nu exercite funcţia de primar al Sectorului 3 Bucureşti, în exercitarea căreia a săvârşit faptele.

Acestuia i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Lui Negoiţă şi celor şapte suspecţi le-au fost aduse la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 şi 309 din Codul de procedură penală.