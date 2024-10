Elena Lasconi spune că prima temă pe care ar include-o pe agenda CSAT ar fi combaterea traficului de droguri

"Cred că drogurile (ar fi prima temă, n.r.). Mi se pare că deja s-a ajuns prea departe. Mie mi se pare că asta este o problemă, şi anume crima organizată în zona asta. (...) Noi avem în multe licee din ţară droguri. De fiecare dată am văzut că se pune anatema pe victimă, pe consumator. Dar nu am auzit, nu am văzut unde sunt marii traficanţi de droguri, pe unde intră drogurile în ţara asta. Avem o strategie antidrog. Avem un ministru al Justiţiei care spune: 'Am pierdut lupta cu drogurile'. Păi, atunci, plecaţi acasă", a spus Lasconi, pentru Hotnews.

Ea a menţionat că în lupta cu traficul de droguri sunt necesare implicarea poliţiei şi a parchetelor, dar şi amenajarea unor centre de recuperare, domeniu în care România este "codaşă" la nivel european. "Suntem pe ultimul loc în Europa. Noi nu tratăm dependenţii de droguri. Mi se pare aberant în ce cerc ne învârtim şi de fiecare dată când apare câte o ştire, mitraliem cu multe cuvinte şi cu ură, uneori, victimele. Nu pe victime trebuie să punem accent - victimele trebuie recuperate şi trebuie să avem centre cât mai multe, în toată ţara - pe marii traficanţi de droguri. Aţi văzut vreo captură foarte importantă? (...) Nu ştim cine sunt marii traficanţi. Asta e o temă foarte importantă pentru mine", a precizat candidata USR la Preşedinţie. În ce priveşte politica externă, Elena Lasconi a doreşte dezvoltarea parteneriatului B9, inclusiv prin aderarea Greciei. "În regiune, am putea să dezvoltăm mai mult parteneriatul B9, la care aş vrea să adere şi Grecia, să avem un B10. Acest parteneriat a fost un proiect româno-polonez, de după Primul Război Mondial, şi unea, practic, un traseu între Marea Baltică, Marea Neagră şi Marea Mediterană. Este foarte important să avem acest traseu şi să investim în tot ceea ce înseamnă rutier, adică să avem o rută care să lege aceste trei mări - cale ferată şi transport al energiei. Şi atunci vom deveni cel mai important actor, practic, din zonă", a opinat ea. Elena Lasconi a mai declarat că USR vrea să reducă taxele în cazul persoanelor care muncesc şi au copii. "Planul nostru de ţară, care o să apară zilele acestea şi pe site-ul USR şi pe site-ul elenalasconi.ro: să punem taxe zero pe 1.200 de lei, din 3.700, cât este salariul minim. Asta înseamnă că fiecare angajat din România va rămâne cu 500 de lei în plus. Tinerii vor rămâne cu 1.000 de lei. Vorbim de cei care muncesc, cei care sunt în câmpul muncii. Noi avem cea mai mare taxare a muncii din UE. Practic, jumătate din an muncim pentru stat şi doar jumătate pentru noi. Mamele care aduc pe lume un copil vor rămâne cu 1.500 de lei; pentru al doilea copil - cu încă 500 de lei, adică 2.000 de lei; pentru al treilea copil - 2.500; de la al patrulea copil, nu se mai taxează deloc, indiferent cât ar avea salariul", a spus ea.

