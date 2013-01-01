Emil Constantinescu deplânge moartea Rodicăi Coposu, sora liderului PNȚCD Corneliu Coposu

'Am fost onorat să le fiu alături surorilor Flavia și Rodica pe ultimul drum al Seniorului, împreună cu Regina Ana și Principesa Margareta, și m-am bucurat de-a lungul anilor de calda lor prietenie. Seniorul Corneliu Coposu nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției, după o procesiune impresionantă, care a pornit din Piața Rosetti, sediul PNȚCD, și s-a oprit pentru o rugăciune de pomenire în Piața Universității, locul sacrificiului fondator al revoluționarilor din decembrie 1989. 'Totul este să supraviețuiască o atitudine. Dacă aceasta triumfă, dispariția mea nu este semnificativă', mărturisea Corneliu Coposu înainte de trecerea sa în legendă. Această atitudine a supraviețuit și a fost dusă mai departe prin toți cei care au fost apropiați Seniorului și surorilor sale', transmite Constantinescu.

Fostul șef al statului amintește una dintre 'amintirile deosebit de prețioase adunate în întâlnirile' cu sora Seniorului.

'Rodica Coposu va continua să trăiască pentru mine prin amintirile deosebit de prețioase adunate în întâlnirile noastre. Printre acestea, scrisoarea care a însoțit butonii de cămașă ai lui Corneliu Coposu, pe care surorile Flavia și Rodica mi i-au dăruit în 19 noiembrie 2000, la aniversarea zilei mele de naștere: 'Din puținele amintiri rămase de la Cornel, care v-a prețuit și v-a iubit mult'. Dumnezeu să o odihnească! Condoleanțe familiei și Fundației Corneliu Coposu!', mai transmite Emil Constantinescu, într-un comunicat al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

Steluța Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider țărănist Corneliu Coposu și președinta Fundației care îi poartă numele, a încetat din viață joi dimineață.

Anunțul a fost făcut de Ion-Andrei Gherasim, președintele executiv al Fundației Corneliu Coposu, printr-o postare publică.

'Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunț că în dimineața aceasta doamna președinte a Fundației Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului și ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, Steluța Lucia Rodica Coposu, a urcat la Cer să-i întâlnească pe toți cei dragi ai săi', se arată în mesaj.

Născută la 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, județul Sălaj, Steluța Coposu a urmat studii liceale și universitare în București, absolvind Institutul Politehnic în 1956. A lucrat peste trei decenii la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din Capitală. După moartea fratelui său, Corneliu Coposu, a contribuit decisiv la înființarea Fundației ce poartă numele acestuia, în anul 1996.

În anul 2009, alături de sora sa Flavia Bălescu-Coposu, a fost decorată de Majestatea Sa Regele Mihai I al României cu Crucea Casei Regale a României, pentru întreaga sa activitate civică și devotamentul față de memoria fratelui lor.

'Generozitatea a moștenit-o de la mama, toleranța și dragostea de oameni de la Cornel, spiritul de dreptate de la tata și de la Doina și se poate spune că a cules de la fiecare dintre noi calitățile pe care nu le-a păstrat pentru ea, ci le-a dăruit celor ce aveau nevoie', spunea, despre sora sa, Flavia Bălescu-Coposu.