Femeia misterioasă care a fost cu Radu Mazăre în avion ar vrea să-i preia afacerea

Mihai Mazăre, fratele fostului lider PSD, a declarat, luni seara, la un post TV, că o femeie misterioasă, care ar fi consulul României în Madagascar, ar încerca, alături de fiul ei, care conform aceleiași surse s-ar da drept vice-consul, să îi preia afacerea lui Radu Mazăre.

"Consulul onorific al României în Madagascar vrea să îi preia afacerea, prin intermediul fiului dânsei, care e vice-consul. E o femeie plecată de 40 de ani din România. Terenul e luat, în concesiune, de mine, Radu și fiul consulului, cel care spune că e vice-consul. Investitorii sunt israelieni. Extrădarea a fost semnată de ministrul Justiției din Madagascar joia trecută, iar apoi a plecat în vacanță, în Mauritius. Și prietena lui Radu a fost reținut, prima dată, câteva ore, dar au eliberat-o a doua zi.

Doamna consul a și avut un salariu lunar, de la Radu, apoi nu s-au mai înțeles. Ea a dat în judecată firma la care lucrau, ea și Radu, și a pierdut procesul. Ea i-a cerut lui Radu Mazăre 80.000 de euro ca să îl lase în pace, dar Radu i-a spus că nu are banii respectivi", a spus Mihai Mazăre la România TV.

Surse Realitatea spun că investitorii israelieni de care vorbește fratele lui Mazăre sunt de fapt grupul lui Elan Schwartzenberg, fugit și el in Israel în urma acuzațiilor justiției din România. De altfel Mazăre a menționat că Elan l a sfătuit legat de investițiile în Brazilia și Madagascar.

Lăcrămioara Toader, actualul consul al României în Madagascar, este mama partenerului de afaceri care în 2012 l-a ajutat pe Radu Mazăre să închirieze terenul pe care a construit complexul turistic de lux din fosta colonie franceză.

Despre legăturile consulului onorific al României în Madagascar cu fostul lider al PSD Constanța a vorbit consulul onorific al Madagascarului în România, Serge Rameau, într-un interviu acordat Europei Libere:

„Doamna Toader l-a ajutat cu bună-credință pe Radu Mazăre când a venit în Madagascar. Înainte să fie numită consul onorific, a avut un acord de afaceri cu Radu Mazăre. Fiul ei, Dorin, a cumpărat pământ pentru Radu Mazăre, pentru că străinii nu pot cumpăra terenuri în Madagascar. I-a închiriat pe 99 de ani terenul lui Radu Mazăre și a supervizat construcția complexului turistic pe care îl deține. Relația lor s-a destrămat însă, în termeni neamicali", a spus diplomatul din Madagascar în interviul pentru Europa Liberă.

Fratele lui Radu Mazăre, Mihai, a precizat că Lăcrămioara Toader ar fi făcut presiuni ca Radu Mazăre să fie extrădat din Madagascar: „Să știți că doamna consul a fost prezentă permanent și la procuratură, și la pușcărie, și la Interpol... Chiar avocații ne-au întrebat ce-i cu doamna asta de este așa activă și pune așa mare presiune ca Mazăre să fie extrădat", a spus Mihai Mazăre.

Consultantul politic Cozmin Gușă a vorbit, luni, la Realitatea TV despre "Triunghiul infracțional Dragnea - Mazăre - Elan Schwartzenberg"

"Am vorbit despre legatura Dragnea - Mazare, al treilea membru al triunghiului, poate seful lor, este un alt fugar, care se numeste Elan Schwartzenberg. Condamnat in Romania, fugit din Romania, exact ca Mazare, si care beneficiind de o cutuma internationala conform careia un cetatean israelian, daca sta in Israel, nu mai poate sa fie deferit justitiei din alte state, bine-mersi, indestulat, sta acolo linistit. Deci, adevaratul triunghi infractional este Dragnea - Mazare - seful Elan Schwartzenberg, care astazi este fugar.

In jocurile lor din 2009 au fost ajutati si de catre coordonatorul campaniei pro-Basescu, respectiv Florian Coldea, care nu este fugar, este in Romania si asteapta si el de la Sectia Speciala sa vada ce i se intampla.

Deci, este un adevarat triunghi in Romania si in plan international, care a pus la cale, in beneficiul politic al lui Dragnea, in beneficiul economic al lui Mazare si Elan Schwartzenberg, acest gen de activitati. Mazare parea un fel de angajat al lui Elan Schwartzenberg, pentru ca a marturisit public ca ceea ce a facut el prin Brazilia si investitiile le-a facut pentru ca asa l-a sfatuit Schwartzenberg, iar ceea ce a facut in Madagascar a facut pentru ca acelasi Schwartzenberg, cetatean roman si cetatean israelian din Iasi, l-ar fi sfatuit. Asta este foarte important si de mentionat, daca vrem sa intelegem aceasta telenovela politica", a explicat Cozmin Gușă.

