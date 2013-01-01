Fifor compară reforma din Educație cu un ''măcel'' și spune că are o contribuție mică la reducerea deficitului

Într-o postare făcută, joi, pe contul său de Facebook, liderul social-democrat afirmă că România primește ''o lovitură cu bardă aplicată exact acolo unde doare cel mai mult: în sistemul de educație și în șansa generațiilor care vin''.

Deputatul arată că țara noastră este fruntașă în UE la abandon școlar și analfabetism funcțional, se confruntă cu o depopulare accelerată și un sistem de învățământ ''slăbit de ani întregi de reforme la reforme la reforme'', motiv pentru care erau de așteptat ''soluții pentru viitor''.

El subliniază că România are, conform Eurostat 2024, cea mai mare rată a părăsirii timpurii a școlii din Uniunea Europeană - 16,8% dintre tinerii între 18 și 24 de ani renunță la educație după gimnaziu, față de media UE de 9,3%.

Liderul PSD atrage atenția că, ''în loc să fie abordată această urgență'', reforma aduce mărirea normelor didactice, ''ceea ce va duce inevitabil la concedieri și la pierderea de personal calificat format cu greu''.

''Într-un sistem deja sărăcit de cadre didactice, fiecare profesor pierdut înseamnă o verigă lipsă care nu se mai înlocuiește ușor'', arată parlamentarul.

El critică și comasarea școlilor, arătând că ''închiderea unităților din sate și comunități mici'' se face fără soluții reale pentru transportul elevilor, ''care ajung să petreacă ore pe drum, uneori pe distanțe de zeci de kilometri''.

''Să nu înțelegi, în acest moment, nevoia uriașă a României de forță de muncă calificată, să nu susții legătura dintre economie și formarea din liceele tehnologice, dar să comasezi, să dai afară și să tai - asta arată o obtuzitate fenomenală, la limita absurdului. În mediul rural, unde abia se găsesc suplinitori pentru a acoperi catedrele, aceste măsuri vor lovi direct în comunități și vor împinge și mai mulți copii spre abandon. Generații pierdute! Bombă cu ceas'', arată Fifor.

El consideră că ''aceasta nu este o politică educațională'', ci este ''o crasă necunoaștere a realității din România''.

''De la înălțimea fotoliului de ministru, România reală este prea departe pentru a fi văzută și înțeleasă. Iar atunci când guvernezi din birou, pe baza unor tabele și grafice, fără să fi intrat vreodată într-o școală dintr-un sat izolat, rezultatul nu poate fi decât un plan de distrugere a însăși temeliei acestei țări, mascat în 'reformă'. Cât se reduce deficitul României prin măcelul ăsta? Ridicol de puțin. Cât de mari sunt daunele pe termen mediu și lung? Uriașe. IREPARABILE!!!'', a mai scris deputatul PSD.

În încheiere, Fifor spune că într-o țară ''care deja pierde capital uman pe bandă rulantă, asemenea decizii nu reprezintă doar o greșeală politică'', iar pe termen lung putem vorbi despre un ''atentat la însăși existența statului român''.