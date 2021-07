Florin Cîţu: Sunt de acord cu o transparentizare a bacşişului, dar cu impozitarea am rezerve de fiecare dată

„Aş vrea să discut acest lucru şi cu cei care primesc bacşişul, să văd dacă ei sunt de acord. Eu ştiu această măsură, am mai văzut-o. Sunt de acord cu a avea o transparentizare a bacşişului, dar cu impozitarea, ştiţi foarte bine că am rezerve de fiecare dată. Când introducem taxe, efectele sunt directe şi indirecte şi, până la urmă, aş vrea să ştiu care este impactul indirect şi asta nu îmi spune nimeni deocamdată şi aş vrea să discut cu ei despre asta”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat despre o propunere lansată de reprezentanţii HoReCa privind impozitarea bacşişului cu 10%, măsură care ar aduce la buget 5 milioane de lei într-un an.

