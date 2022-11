Florin Cîţu: PSD nu a mişcat în front cât am fost preşedinte al PNL

„Un an de guvernare PSD = sărăcirea în masă a românilor! Anul 2022 rămâne în istorie ca cel mai mare atac al PSD la bunăstarea românilor. Marcel Ciolacu şi gruparea lui sunt mai nocivi pentru români decât au fost Dragnea şi gaşca lui. În doar 12 luni PSD a produs: - cea mai mare rată a inflaţiei; - taxe mai mari şi mai multe; - cele mai mari dobânzi. Am avertizat că măsurile PSD vor duce la taxe mai mari, explozia preţurilor şi a dobânzilor. Acest dezastru putea să fie oprit dar interesul românilor nu este pe primul loc pentru toată lumea. Este momentul ca cei care au susţinut aceste măsuri să se întrebe dacă a meritat suferinţa românilor. PSD nu a mişcat în front cât am fost Preşedinte al PNL”, a scris Florin Cîţu, joi pe Facebook.

El a adăugat că, după ce MF-PSD prezintă execuţia bugetară la 10 luni, o să fie clar pentru toată lumea că explozia preţurilor a fost premeditată de instituţii ale statului. Responsabilii trebuie să plătească”.

Tag-uri:

loading...