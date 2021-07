Florin Manole: Grădiniţele din programul „Grădiniţa de vacanţă” sunt închise, deşi ar fi trebuit să fie deschise

„Ne aflăm în faţa Grădiniţei nr. 44 din Sectorul 1 din Bucureşti, o grădiniţă care este închisă. Înăuntru este doar personalul de pază, nu sunt copii şi educatoare. Este închisă, deşi ar fi trebuit să fie deschisă, pentru că există o nevoie a cetăţenilor Sectorului 1 de a-şi lăsa copiii în timpul verii la grădiniţă şi există şi o hotărâre a consiliului local care spune că grădiniţele trebuie să fie deschise în programul grădiniţe de vară pentru peste 700 de copii, cu buget asigurat de la Consiliul local. Copii au nevoie de acest serviciu public mai ales pentru că, după un an de pandemie, un an pierdut din punct de vedere educaţional, prezintă riscul de a mai pierde încă 2 luni din vina exclusivă a doamnei Clotilde Armand. Este vorba despre copiii din familii monoparentale, copiii ai căror părinţi vor să meargă la muncă în timpul verii, (...) copiii defavorizaţi din familii sărace pentru care 2 luni de grădiniţă înseamnă mult nu doar din punct de vedere al educaţiei, dar înseamnă mult şi din punct de vedere al faptului că au nişte mese pe zi asigurate, deci există şi o dimensiune socială. Proiectul ăsta are un număr alocat şi pentru copiii cu dizabilităţi”, a declarat Florin Manole, marţi într-o conferinţă de presă.

Acesta a precizat că programul educaţional şi social „Grădiniţa de Vacanţă” a primit un vot în unanimitate în consiliul local. „Proiectul a fost votat şi de către liberali, şi de USR, şi de PMP, şi de colegii din PSD, pentru că toată lumea a trecut dincolo de certurile obişnuite, dincolo de diferenţele de opinii şi ideologice, pentru că toată lumea a conştientizat că este vorba despre un proiect care nu are nicio culoare politică şi ideologică. Singurii care nu au conştientizat acest lucru sunt primarul Clotilde Armand şi cei din direcţia de specialitate a primăriei care trebuia să implementeze, să comunice cu grădiniţele şi să aloce bugetul. Este de neînţeles pentru noi toţi. Banii există, sunt disponibili, nu înţelegem de ce Clotilde Armand nu vrea să îi folosească pentru cetăţeni”, a explicat social-democratul. El a mai anunţat că la şedinţa de miercuri a Consiliului Local Sector 1, consilierii locali ai PSD vor readuce în discuţie această temă. „Am făcut şi am transmis deja interpelările către cei responsabili, pentru că îi vom trage la răspundere pe cei care au întârziat acest proiect care trebuia să înceapă de la 1 iulie, a fost votat în iunie. Suntem aproape de jumătatea lunii iulie şi el nu a început. În final am şi câteva propoziţii pentru doamna Clotilde Armand: sunteţi cam molatecă, doamnă, în acţiunea administrativă şi cam iute în discursul public. Cetăţenii nu aşteaptă haos, scandal, sau vorbe, ci aşteaptă un serviciu public. În urma Clotildei Armand după acest mandat nu rămâne bună guvernare locală, ci rămâne o harababură cu chip de şobolan şi cu iz de gunoi neadunat de pe străzi”, a conchis Florin Manole.

loading...