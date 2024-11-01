Florin Manole: Lupta pentru buget nu s-a terminat; mai este și votul din plen

'Nu vom renunța până în ultimul moment. Evident că vom face tot ce ține de noi și în plen. (...) Lupta pentru buget nu s-a terminat pentru că mai sunt puncte procedurale, mai este și votul din plen și noi ne vom susține punctul de vedere până în ultimul moment, pentru că eu cred că avem această datorie față de pensionari și de copiii cu dizabilități și poate, pe parcursul acestei zile, pe parcursul zilei următoare, se mai trezește din răceala asta și lipsa de empatie pentru aceste categorii sociale și un alt grup politic, poate PNL, poate USR, poate oricine altcineva, pentru că avem nevoie de o soluție pentru acești oameni. Nici PNL, nici USR, nici AUR, ca să-i pun pe toți împreună cum s-au luat de mână astăzi, nu au pus nici o secundă pe masă nici o soluție alternativă. Soluția lor e nicio soluție, dacă pot să zic așa', a spus Manole la Palatul Parlamentului.

El a precizat că votul PNL împotriva amendamentelor PSD va conta, foarte probabil, în analiza internă a partidului privind o eventuală ieșire de la guvernare.

'Foarte probabil că acest vot va conta, pentru că acesta era un amendament extrem de important pentru societate. Și tocmai de aceea, dincolo de evaluarea PSD, sper ca 2,8 milioane de pensionari să știe că pentru ei PNL, USR și AUR au făcut un singur lucru - absolut nimic. La fel și 300.000 de copii care să știe că pentru aceste teme USR, PNL și AUR au făcut absolut nimic', a afirmat ministrul.

Florin Manole a precizat că secțiunea de asistență socială din bugetul Ministerului Muncii este mai mică cu 1,1 miliarde de lei față de alocarea de anul trecut.

'O certitudine, dincolo de ce spune oricine, este faptul că secțiunea de asistență socială din bugetul Ministerului Muncii este mai mică fix cu 1,1 miliarde de lei decât alocarea anterioară. Dacă vreți să merg un pic și mai departe, ca să vedeți până unde se duce ipocrizia, vă spun că Ministerul Muncii pierde aproape 8 miliarde lei în total. Dar cine primește mult mai mulți bani? Oare nu chiar Finanțele care împart banii, dar nu pentru cei pentru care am cerut noi? E de verificat asta. Sunt cifre seci și ele nu vor putea fi contrazise de nimeni. Asistența socială are cu 1,1 miliarde de lei mai puțin în bugetul din 2026 comparat cu bugetul anterior', a afirmat ministrul Muncii.

După o pauză de aproximativ trei ore, comisiile reunite de buget-finanțe au reluat votul asupra amendamentului PSD la bugetul Ministerului Muncii, precum și asupra bugetului ministerului. Rezultatul a fost identic cu cel inițial: amendamentul a fost respins.

Amendamentul PSD propunea alocarea sumei de 1,1 miliarde lei, credite de angajament și credite bugetare, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în vederea acordării unor măsuri de sprijin pentru familiile cu copii și venituri reduse, pentru familiile care au în întreținere copii cu handicap, precum și acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de seniori din sistemul public de pensii, estimat pentru anul 2026 la aproximativ 2,35 miliarde lei.