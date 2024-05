Florin Roman spune că Dan Vîlceanu l-a agresat golănesc, cu o lovitură cu genunchiul în zona nasului

Roman anunţă că va depune solicitare de sancţionare a deputatului, pentru lovire şi va depune plângere penală împotriva acestuia. Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a reacţionat, afirmând că ”violenţa fizică este de neacceptat”, mai ales în Parlament şi apreciază că atacul asupra lui Florin Roman ”arată măsura unei lipse de caracter şi conduită morală din partea deputatului Dan Vîlceanu”. Au apărut primele imagini cu bătaia din Parlament, între Dan Vîlceanu şi Florin Roman, care a avut loc în antecamera sălii de plen, în care se vede cum cei doi se împing iar Vîlceanu încearcă să îl muşte pe liberal de faţă, în timp ce îl ţine de gât. Comisia juridică din Camera Deputaţilor a aprobat, marţi, la solicitarea Biroului Permanent, o sancţiune maximă pentru deputatul neafiliat Dan Vîlceanu, caruia i se taie 50% din salariu timp de 6 luni.

Florin Roman a declarat la Digi24 despre altercaţia din plen că i-a făcut un reproş deputatului Dan Vîlceanu privind prezenţa acestuia în băncile care aparţin Partidului Naţional Liberal, în condiţiile în care este deputat neafiliat.

”I-am spus că încalcă Regulamentului şi a izbucnit o altercaţie verbală, după care deputatul neafiliat a avut un comportament golănesc, practic, dacă vă uitaţi pe camere, sare peste bancă, mă prinde în zona gâtului, mă invită afară din plen la bătaie – vă citez din ce a spus domnul Vîlceanu. Pe parcurs, am încercat să îl liniştesc, să îi spun că se face de ruşine, iar aici afară, sub această cameră, a încercat să mă muşte, m-am ferit şi în acel moment mi-a aplicat o lovitură cu genunchiul în zona nasului”, a povestit Florin Roman.

Liberalul mai spune că agresiunea a început în momentul în care Vîlceanu l-a împins în afara sălii.

Întrebat ce i-a reproşat Vîlceanu, Florin Roman a răspuns: ”Nu ştiu şi nici nu mă interesează. Singurul lucru care mă interesează este că un deputat îşi permite să agreseze un alt deputat în Parlamentul României”.

Florin Roman a mai declarat că a cerut deja oficial conducerii Camerei să îi pună la dispoziţie imaginile cu momentul agresiunii. ”Am rugat colegii să pregătească formularul pentru a-l depune la Biroul Permanent”, a spus Roman.

El a mai afirmat că legea îi permite să depună plângere penală împotriva unui ”deputat bătăuş şi a unui golan”.

ŞTIREA INIŢIALĂ ”Astăzi am trăit un moment prin care nu credeam ca voi trece vreodată într-o lume civilizată. I-am reproşat deputatului neafiliat, Dan Vilceanu, încălcarea regulamentului prin prezenta lui în băncile grupului PNL. Problema dumnealui la parlament era să afle câţi primari au plecat la Călăraşi. A urmat o altercaţie verbală, după care, am fost bruscat fizic spre ieşirea din plen. În afara sălii de plen am fost agresat fizic, din nou, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicat în zona nasului”, a scris Florin Roman pe Facebook.

Liberalul precizează că ”a evitat orice ripostă, pentru că respectă mandatul de parlamentar”.

”În schimb, în baza imaginilor de pe camerele de luat vederi, voi depune solicitare de sancţionare a deputatului neafiliat, prieten al ADU, pentru lovire! Totodată voi depune plângere penală împotriva deputatului huligan!”, precizează Florin Roman.

Vîlceanu a fost exclus din grupul PNL anul trecut, după ce a semnat sesizarea formulată de Forţa Dreptei şi USR la Curtea Constituţională pe proiectul de lege privind măsurile fiscale, pentru care Guvernul îşi asumase răspunderea în Parlament.