Fostul mercenar Horaţiu Potra, apropiat al lui Călin Georgescu, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile

Printre alte restricţii impuse de controlul judiciar, Potra are interdicţia de a depăşi limita teritorială a judeţului Sibiu fără încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; nu are voie să deţină, să folosească şi să poarte arme şi este obligat „să comunice lunar informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă”. Fostul mercenar Horaţiu Potra a contestat decizia Judecătoriei Ploieşti prin care a fost plasat sub control judiciar în dosarul în care este inculpat pentru instigare publică şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Şi procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au contestat decizia Judecătoriei, solicitând în continuare emiterea de mandate de arestare pentru Potra şi şoferul aflat la volanul maşinii în care poliţiştii au găsit arme.

Instanţa de judecată a atras atenţia inculpatului că, „în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive”.