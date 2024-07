George Simion a mers în faţa casei lui Alexandru Muraru, şeful PNL Iaşi, după ce acesta l-a reclamat la procurorul general

”Ăsta e deputatul care are un teren lângă lac de 500 mp şi m-a dat pe mine pe mâna Parchetului pentru că eu consider că fiecare român merită măcar 50 mp de apartament. 50 mp e o chichineaţă, două camere, e nimic, liberalii nu vor să aveţi nici măcar 50 mp. Ei vor să aibă vile, drumuri private şi vor să facă propria lege în România”, a spus George Simion, într-un videoclip filmat la casa lui Alexandru Muraru, conform unui comunicat de presă transmis, vineri, de AUR.

Liderul AUR a vorbit şi cu vecini ai liderului PNL Iaşi care s-au declarat nemulţumiţi că acesta ar fi pus barieră pe un drum public. Unul dintre vecini susţine că a sesizat problema în instanţă, însă degeaba.

”Acum eu sunt în tribunal cu ei, cu proces, procesele se întind, pe 19 septembrie este al doilea termen. A depăşit drumul cu 25 cm. Uitaţi ce a rămas din centura mea, când vine apa şi trece peste, apa îmi intră în curte, până aici a ajuns apa”, a afirmat unul dintre vecini, adăugând: ”L-a făcut la negru. Firma care l-a făcut a fost angajată la negru. E drum privat şi şi-a pus poartă, nu i-am dat acord”.

”Nici bună ziua nu dă, nu ştie să dea!”, a arătat o femeie.

George Simion susţine că există posibilitatea să fie din nou chemat la Parchetul General.

”Au făcut plângere la prietenii lor de la Parchetul General. Şi să nu fiţi uimiţi dacă în 2-3 zile nu o să mă vedeţi iar la Parchetul General şi voi chemaţi cu sutele să daţi cu subsemnatul”, a declarat liderul AUR.

Preşedintele PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a sesizat, joi, procurorul general, reclamând comiterea unor fapte de înşelăciune ale partidului AUR şi ale liderului acestuia, George Simion. Sesizarea liderului liberal ieşean se referă la contractul pe care românii îl semnează la sediile AUR şi la colectarea frauduloasă de date cu caracter personal.

Alexandru Muraru consideră că AUR colectează datele de contact şi cele personale “ale celor care sunt păcăliţi de aceste promisiuni nerealiste“ şi le foloseşte ulterior pentru a-şi face campanie electorală.

Potrivit lui Muraru, aceasta reprezintă o încălcare flagrantă a legislaţiei privind protecţia datelor personale şi o manipulare a cetăţenilor prin dezinformare şi înşelăciune.

“Am solicitat astăzi (joi - n.r.) procurorului general să dispună începerea urmăririi penale împotriva lui George Simion pentru infracţiunea de înşelăciune şi să ia toate măsurile legale necesare pentru protejarea cetăţenilor români şi pentru sancţionarea celor care se fac vinovaţi de această înşelăciune. În acest caz, George Simion a indus în eroare cetăţenii români, promiţându-le beneficii financiare şi locative fictive în schimbul datelor lor personale care ulterior vor fi folosite pentru strângerea de semnături în vederea candidaturii la alegerile prezidenţiale. Ceea ce face AUR reprezintă o inducere în eroare a publicului şi un mod de a obţine date personale prin mijloace frauduloase“, afirma Alexandru Muraru.

Liberalul ieşean susţinea că, “într-o ţară în care instituţiile ar fi funcţionat, oricine ar fi atentat la datele personale ale românilor prin înşelăciune era dus la audieri“.

“Nu există niciun argument legal care să acopere una din cele mai mari escrocherii din ultimul deceniu ale unui individ care vinde iluzii românilor. S-a râs şi s-a glumit pe sema promisiunilor lui Simion, dar gluma se îngroaşă când îţi laşi datele personale pe mâna unui partid care face jocurile Federaţiei Ruse”, adăuga deputatul Alexandru Muraru, preşedintele PNL Iaşi.

Deputatul Alexandru Muraru a adus şi o serie de argumente economice privind “escrocheria“ organizată de AUR şi George Simion.

“Preţul propus pentru locuinţele de 35.000 de euro este mult sub costul real de construcţie, estimat la 1.000 - 1.200 euro pe metru pătrat. Un apartament de 50-52 mp are un cost minim de 50.000 - 60.000 de euro, fără a include costurile terenului şi infrastructurii. Dacă adăugăm şi aceste cheltuieli, ajungem la un cost mediu de 70.000 euro. Această diferenţă, dacă ar fi achitată de la bugetul de stat, pentru cele un milion de locuinţe propuse de escrocheria AUR, ar însemna 35 miliarde euro! 35 miliarde euro reprezintă aproximativ 29,56 la sută din veniturile bugetare ale României pentru anul 2024. Totodată, promisiunea dobânzii zero pentru refinanţarea creditelor ipotecare este imposibilă în contextul actual al pieţei financiare. Băncile nu pot împrumuta bani fără dobândă fără a-şi acoperi costurile operaţionale şi de risc”, arăta Alexandru Muraru.