George Simion pierde un proces intentat fostului ministru al Apărării din Republica Moldova

Judecătoria Chișinău a respins, miercuri, acțiunea prin care Simion a solicitat ca fostul ministru moldovean să fie obligat să dezmintă informațiile potrivit cărora liderul AUR s-ar fi întâlnit la Cernăuți cu șeful Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB). De asemenea, Simion a cerut de la Șalaru daune morale în valoare de un leu.

'Se respinge cererea de chemare în judecată înaintată de (...), prin intermediul reprezentantului, avocatul Rusanovschi Iulian, împotriva lui (...), cu privire la dezmințirea informației difuzate în cadrul interviului intitulat (...), încasarea prejudiciului moral și a cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată', se arată în hotărârea postată pe https://jc.instante.justice.md, părțile din proces fiind George Simion și Anatol Șalaru.

Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile din momentul pronunțării dispozitivului.

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova Anatol Șalaru și-a manifestat, pe rețelele sociale, satisfacția față de succesul în instanță împotriva lui George Simion.

'În urmă cu doi ani, în cadrul unui interviu, am făcut o dezvăluire care i-a șocat pe mulți. Am spus că George Simion a fost declarat 'persona non grata' în Republica Moldova, după ce organele competente au strâns probe și au observat că Simion desfășura activități ilegale și care subminau statul moldovean. Atunci, am spus că SIS informase autoritățile moldovene că George Simion a avut la Cernăuți întâlniri și cu agenți ai Moscovei. Afirmațiile mele au fost confirmate și de adjunctul SBU de la acea vreme, de consilierul lui Zelenski, Podoleac, dar și de către fostul premier, Vlad Filat, care a avut acces nemijlocit la dosarul realizat de autorități. George Simion a negat și m-a acționat în instanță. Azi am câștigat! Pentru mine, George Simion rămâne același trădător: lupul îmbrăcat în haine de oaie, care, sub un fals unionism, a încercat să creeze instabilitate în Republica Moldova. I-a păcălit pe mulți. Chiar și pe mine, la un moment dat. Dar, întotdeauna, adevărul iese la iveală', a afirmat Șalaru.

În replică, deputatul AUR Valeriu Munteanu a solicitat autorităților din Republica Moldova, într-un comunicat transmis AGERPRES, să se abțină de la implicarea directă în procesele politice interne ale statului român.

''Solicit oficial autorităților din Republica Moldova să se abțină de la implicarea directă în procesele politice interne ale statului român. Le reamintesc că România este patria tuturor românilor, de la Timișoara la Chișinău, iar justiția nu trebuie folosită ca instrument de răfuială ideologică sau politică. Condamnăm ferm aceste încercări rușinoase de manipulare a opiniei publice. George Simion nu este agentul nimănui, ci vocea unei națiuni întregi, care refuză să-și uite frații de peste Prut', a declarat Valeriu Munteanu, președinte al Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova.