George Simion: Soluția pentru a păstra în continuare libertatea de exprimare nu este de a interzice rețelele de socializare

Președintele AUR participă la dezbaterea 'Defending Western Values in the European Parliament', organizată de grupul Conservatorilor și Reformiștilor din Parlamentul European, ca parte a conferinței internaționale 'Make Europe Great Again (MEGA)', eveniment ce se desfășoară la Bruxelles marți și miercuri.

'Fiind președintele principalului partid de opoziție din România, care, așa cum știți, a fost afectat de anularea alegerilor prezidențiale din decembrie fără niciun motiv, trebuie să spun că nu a fost prezentată nicio dovadă publicului român sau internațional. Ieri, Comisia de la Veneția a spus clar că nu poți anula alegerile fără să prezinți publicului nicio probă. De aceea, după conferința de astăzi cu Grupul ECR și celelalte evenimente organizate în aceste zile la Bruxelles, vom organiza o acțiune simbolică de protest în fața Parlamentului European, la Place de Luxembourg. Dacă oricare dintre invitații internaționali ar dori să participe, protestul va avea loc mâine, la ora 15:00. Sunteți invitații noștri să spuneți simbolic că susțineți democrația, libertatea de exprimare și poporul român, care acum este foarte furios pe un regim ce nu înțelege tranziția democratică a puterii', a declarat George Simion.

El a acuzat faptul că reprezentanții mișcării conservatoare au fost cenzurați pe rețelele sociale.

'La fel ca voi și ca întreaga mișcare conservatoare din lume, am fost cenzurați pe rețelele sociale. (...) Soluția nu este să interzici rețelele sociale, ci să nu oprești oamenii să le folosească, pentru că nu poți opri democrația. Comunicarea astăzi nu mai este unidirecțională. Oamenii comunică între ei, se organizează, iar așa-numiții 'populiști' sunt, de fapt, cei mai populari politicieni din țările lor. Donald Trump i-a învins folosind rețelele sociale. (...). Putem vorbi direct cu oamenii, fără să cheltuim sume uriașe de bani pentru rețelele de televiziune care nu vor să fie obiective și care arată doar vocea stăpânilor lor. Noi, suveraniștii, patrioții, conservatorii, nu ne dorim stăpâni. Singurul nostru stăpân este Dumnezeu. Și folosim rețelele sociale pentru a comunica direct cu oamenii. Vă îndemn ca în activitatea voastră din Parlamentul European și din parlamentele din țările voastre, fie că vorbim de Paraguay, Argentina, Canada, Statele Unite sau Mexic, să discutați cu deținătorii platformelor sociale pentru a găsi soluții pentru combaterea materialelor înșelătoare și a incitărilor, dar să păstrăm libertatea de exprimare și, în general, să luptăm împreună pentru libertăți', a declarat Simion.

În context, el a subliniat că la conferința MEGA de la Bruxelles sunt prezenți participanți din 25 din cele 27 de țări ale Uniunii Europene și a opinat, ca pași următori, crearea 'unui val de evenimente Make Europe Great Again, începând din ianuarie aici, în Parlamentul European, până în decembrie 2025 - de la Asuncion, la Buenos Aires, de la Nicosia la Atena'.

'Trebuie să ne unim cu toții sub o mișcare istorică.Trebuie să lucrăm împreună - partidele naționale cu partidele europene, membrii Parlamentului European cu ONG-urile. (...) Există o nevoie clară de dezbatere. (...) Îmi doresc ca rețeaua noastră și oamenii noștri să fie uniți. (...) Avem nevoie de o epocă de aur pentru Europa. Unii spun că Europa este un continent bătrân și că este terminată. Eu cred în viitorul nostru. Eu cred într-o Europă unită, cu parteneri din toate țările din interiorul și din afara Uniunii Europene', a mai declarat Simion.

Președintele AUR i-a mulțumit lui Elon Musk pentru mesajele sale din ultimii doi ani prin care a sprijinit 'lupta pentru libertatea și libertatea de exprimare'.

Cea de-a doua ediție a Conferinței MEGA are pe agenda sa principalele provocări cu care se confruntă Europa și întreaga lume în această perioadă, provocări cruciale, de care depinde însuși viitorul nostru și al copiilor noștri, a precizat AUR într-o informare către presă premergătoare evenimentului.

Conferința reunește sute de personalități importante, precum reprezentanți ai Parlamentului European, membri ai parlamentelor naționale din Europa și America, intelectuali și influenceri din mediul conservator.