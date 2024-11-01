Grindeanu: Nu cedăm șantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate

'PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile! Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități, atunci le urăm drum bun împreună!, a scris Grindeanu pe Facebook.

Comisiile reunite de buget-finanțe au decis, miercuri, suspendarea dezbaterilor, după ce lucrările au fost reluate din nou în jurul orei 18:00, dar fără a se ajunge la un acord în coaliția de guvernare pe amendamentul de 1,1 miliarde lei, credite de angajament și credite bugetare, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Propunerea a fost făcută de Miklos Zoltan (UDMR).

S-au înregistrat 37 de voturi 'pentru' suspendarea lucrărilor, 5 voturi 'împotrivă' și 8 abțineri.

Lucrările trebuiau finalizate în jurul prânzului pentru a putea fi redactate și depuse rapoartele la bugetele ordonatorilor de credite, pentru ca mai apoi, în cursul după-amiezii, să înceapă dezbaterile în plenul reunit al Parlamentului.