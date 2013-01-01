Kelemen Hunor: Coaliția trebuie să meargă mai departe; trebuie analizată situația autorităților locale

''Eu nu am simțit nicio amenințare. Dar, într-adevăr, a fost o propoziție care putea fi interpretată în sensul că dacă nu reușim să facem această reformă, atunci - dar asta el a și zis public de câteva ori - nu este dispus să facă lucruri care nu sunt în sensul programului de guvernare. Dar nu e nicio amenințare. Coaliția trebuie să meargă mai departe și cu Bolojan în fruntea Guvernului, așa spun eu. Susținem acele măsuri care trebuie incluse în asumarea pe administrația locală și centrală, dar e nevoie de timp, de două săptămâni, de trei săptămâni, din mai multe motive. Cifrele trebuie clarificate, fiindcă raportările nu erau la fel, pe de o parte; pe de altă parte, comunicarea a fost greșită - când unii au vorbit de 20% (reducere de posturi - n.r.), alții de 40%. De fapt, nu e vorba nici de 20%, nici de 40% sau 45%, fiindcă noi vorbim de posturi ocupate. Dacă vorbim despre posturi ocupate, atunci se vorbește în cel mai rău caz, între ghilimele sintagma 'rău', de 13%'', a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

Întrebat dacă alianța politică aflată la guvernare ar putea merge mai departe și fără Ilie Bolojan, el a arătat că nu face speculații, dar că Ilie Bolojan ''trebuie să meargă mai departe''.

''Din punctul meu de vedere, Bolojan trebuie să meargă mai departe. După trei luni de zile, nu poți să abandonezi. Există soluții prin care putem ajunge acolo unde propunea el la un moment dat, dar nu a fost consens, și toată lumea a fost de acord că da, ținta e cea stabilită, dar trebuie să mergi etapizat, pregătit, discutat cu toată lumea. Deci, eu nu pun problema ca după trei luni de zile să plece premierul'', a subliniat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, trebuie analizat, fiindcă sunt autorități locale unde poți să ajungi la 20% posturi, fără probleme, ''fiindcă au exagerat'', dar, în același timp, comunele, localitățile mici n-au cum să ajungă la 20%, fiindcă atunci rămân fără angajați.

''E nevoie de timp și aceste două, trei săptămâni sunt necesare pentru a clarifica, dar trebuie să mergem și cu aceste măsuri mai departe'', a punctat președintele UDMR.