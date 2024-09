Kelemen Hunor: E nevoie de o bază legislativă în cazul dronelor intrate pe teritoriul României şi de înţelegere cu Ucraina

”De ce nu au făcut-o, trebuie să îi întrebaţi pe ei”, a comentat liderul UDMR.

Preşedintele UDMR a declarat la Digi24 despre intrarea dronelor ruseşti pe teritoriul României că în primul rând este chestiunea legată de legislaţie. ”Nu e prima dată când intră în spaţiul aerian românesc o dronă dinspre Ucraina, Marea Neagră, dinspre acest spaţiu care este în conflict şi nu s-a modificat legea, trebuie o bază legislativă. Eu nu ştiu de ce nu au venit, fiindcă de un an de zile este o chestiune care se ştie, doar Guvernul, CSAT-ul puteau să vină cu un proiect de lege, altcineva, în acest caz, chiar dacă are drept de iniţiativă, nu are informaţiile necesare. De ce nu au făcut-o, trebuie să îi întrebaţi pe ei, dar e necesar aşa ceva”, a spus Kelemen Hunor.

El a arătat că e nevoie de o analiză, de fiecare dată când se întâmplă aşa ceva, şi dacă e o provocare, trebuie să ştii dacă răspunzi sau nu la provocare.

”Dacă e un accident, fiindcă s-ar putea să fie un accident, atunci te comporţi altfel. Dar cel mai important lucru pentru un preşedinte sau un om politic la vârful statului, premier, şef al Apărării, dar vorbim aici de preşedinte, pentru că el este şeful Forţelor Armate, să aibă posibilitatea, dorinţa, capacitatea de a asigura siguranţa cetăţenilor. Nu există o sarcină mai importantă decât securitatea oamenilor şi acest lucru trebuie făcut. Dacă trebuie dobărâtă drona, după analiza foarte rapidă a specialiştilor, trebuie dat ordinul de a doborî o astfel de dronă”, a completat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a subliniat că e nevoie şi de o înţelegere cu Ucraina, pentru că şi pentru ei şi pentru noi este important.

”Aceste chestiuni trebuiau rezolvate de mult timp, nu e ceva complicat. Într-o astfel de situaţie, când ai război lângă tine, se face în câteva zile. Aranjamentul cu Ucraina, modificarea legislaţiei. S-a făcut sesiune extraordinară în vară, se poate convoca comisia, oamenii vin, deputaţii vin, dar iniţiativa trebuie să vină dinspre Executiv şi în primul rând dinspre preşedinte, prin Executiv. Eu nu am auzit de o astfel de iniţiativă, deşi nu e primul caz”, a mai spus Kelemen Hunor.