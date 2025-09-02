Homepage » Actual

Kelemen Hunor: Eu sunt pentru a păstra plafonarea la adaosul comercial; oamenii trebuie să simtă că sunt protejați

| 18 sep, 22:43

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, joi, că plafonarea la adaosul comercial trebuie menținută cel puțin șase luni, pentru că 'oamenii trebuie să simtă că sunt protejați', menționând că o discuție pe această temă nu a avut loc deocamdată în coaliția de guvernare.

 

'În primul rând, nu a fost o discuție în coaliție. Coaliție, înțeleg eu, așa, unde sunt prezenți și liderii partidelor, fiindcă e coaliție și când ei stau la ședința de Guvern, e coaliție și cu vicepremierii când discută premierul. A fost o discuție în Guvern, dar în coaliție nu a existat o decizie. Pe de altă parte, în momentul în care noi am crescut TVA-ul, au crescut prețurile la energie, au crescut prețurile, inflația este aproape de 10%, în septembrie va depăși 10% categoric. Indiferent cine ce spune, am spus în coaliție, săptămâna viitoare vom lua o decizie, că eu sunt pentru a păstra această plafonare la adaosul comercial. Oamenii trebuie să simtă că sunt protejați. Sunt anumite chestiuni care nu depind neapărat de noi sau doar într-o mică măsură, dar sunt anumite chestiuni care depind de noi - să protejăm oamenii în momentul în care există o inflație mare. (...) Se vede în statistici că, din 2023, când a fost introdusă această plafonare la adaosul comercial, în acele segmente s-a păstrat un preț mai rezonabil, trebuie păstrat și, săptămâna viitoare, asta va fi poziția noastră - păstrăm cel puțin pentru șase luni de zile plafonarea adaosului comercial', a declarat Kelemen Hunor, într-un interviu pentru Antena 3.
Întrebat cum comentează faptul că președintele PSD s-a arătat deranjat că a aflat de la televizor de schimbarea șefului de la Vamă, liderul UDMR a menționat că este colegial ca deciziile privind numiri sau schimbări să fie anunțate în coaliție de către miniștri.
'Nu era vorba de un om din Vamă, era vorba de Apele Române. Da, dacă nu mă înșel, nu de Vamă. Poate și de Vamă, dar nu, e vorba de Ministerul Mediului, e colegial să anunți pe toți cei care sunt în coaliție că, uite, urmează să se facă această schimbare la Apele Române. Era de așteptat, cum și la Salrom era de așteptat, de mult ar fi trebuit să se întâmple. Dar e colegial, e corect, e de dorit, așa zic eu, că e bine ca ministru, indiferent de la ce partid ești, să-i anunți pe ceilalți, măcar pe lideri - 'Vezi că acolo urmează o schimbare, am argumente' și toată lumea acceptă argumentele. Nu e bine să afli de la televizor. Pe fiecare îi deranjează. Acum, Grindeanu a fost deranjat, dar pe fiecare îi deranjează dacă află ceva de la televizor', a transmis Kelemen Hunor.

 

