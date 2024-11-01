Kelemen Hunor: Nu au câştigat partidele din coaliţie, ci oamenii care au cea mai mare nevoie
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, transmite joi, după şedinţa coaliţiei în care s-a ajuns la un acord pe pachetul de solidaritate al PSD, că nu au câştigat partidele din coaliţie, ci oamenii care au cea mai mare nevoie iar pensionarii şi persoanele aflate în dificultate vor primi mai mult sprijin. El mai spune că, acum, sarcina coaliţiei este să închidă dezbaterea bugetară, pentru ca mâine România să aibă un buget adoptat.
”Nu au câştigat partidele din coaliţie, ci oamenii care au cea mai mare nevoie de siguranţă. Pensionarii şi persoanele aflate în dificultate vor primi mai mult sprijin! În cadrul negocierilor din coaliţie s-a ajuns la un acord privind pachetul social, astfel încât poate continua dezbaterea bugetului. Aceasta a fost atitudinea responsabilă pe care am reprezentat-o şi la negocieri: mai puţine mesaje politice, mai multe soluţii”, a scris preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, pe Facebook.
Liderul UDMR mai arată că în buget va fi inclus faptul că pensionarii şi persoanele aflate în situaţii dificile vor primi mai mult sprijin în acest an.
”Acum sarcina noastră este să închidem dezbaterea bugetară şi ca mâine România să aibă un buget adoptat”, mai afirmă Kelemen Hunor.
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, că s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie. ”Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate în anii trecuţi”, a precizat el.
Bolojan a explicat că la prânz vor fi reluate dezbaterlie în Comisia de buget.
”Ne propunem ca în această seară să înceapă dezbaterile propriu-zise în plen şi în cursul zilei de mâine să fie aprobat bugetul”, a adăugart premierul.
Nicuşor Dan afirmă că într-o săptămână statul va veni cu un set de măsuri în urma creşterilor de preţ la combustibil
