Kelemen Hunor: Sunt convins că Antonescu are prima șansă să intre în turul al doilea al prezidențialelor

'În coaliție, noi am stabilit, există un acord de coaliție. Sunt convins că Antonescu are prima șansă să intre în turul doi, din toți candidații care acum sunt pe teren sau încearcă să intre pe teren. Și, dacă intră în turul doi, atunci trebuie să luptăm să câștige turul doi Antonescu', a afirmat Kelemen Hunor, într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Întrebat ce va face Victor Ponta, care s-ar putea să candideze, el a arătat că nu au mai discutat de mult timp.

'Eu cum n-am vorbit cu Victor Ponta... Nici nu mai știu de când. Deci, nu știu ce face Victor Ponta. (...) Am înțeles că e la Washington. Deci, dacă e la Washington, trebuie să fii sănătos și în forță, dar nu știu ce planuri politice are Victor Ponta. (...) Marcel Ciolacu a fost cel care, în decembrie, a zis să trecem numele lui Crin Antonescu în acordul de coaliție. Marcel Ciolacu, săptămâna trecută, când discutasem despre alegerile prezidențiale, era extrem de clar și ferm: 'Mergem așa cum ne-am înțeles'. Deci, eu nu am dubii în acest sens', a adăugat Kelemen Hunor.

El a subliniat că nu dorește să facă speculații privind sondajele pentru prezidențiale.

'Eu nu am văzut sondajele celor de la PSD și PNL. (...) Până când nu văd eu cifrele, nu vreau să intru în speculații, dar sunt convins că nimeni nu are niciun interes de a rupe un acord de coaliție și sunt ferm convins că domnul Antonescu e pregătit să intre în această competiție electorală', a menționat liderul UDMR.