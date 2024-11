Kelemen Hunor (UDMR): Soluţiile pragmatice ale programului meu sunt pentru fiecare

Întrebat care ar fi motivele pentru care populaţia majoritară română l-ar vota ca preşedinte al României, liderul UDMR a afirmat că are foarte multe argumente, bazate, aşa cum îi spunea un simplu cetăţean, pe faptul că "problemele ridicate de el sunt reale şi soluţiile sunt pragmatice".

"Cred că despre ce am vorbit în această perioadă şi cum am ridicat eu problemele şi modul în care am reuşit sau am căutat să dau - împreună cu colegii mei, că nu sunt eu singur - răspunsuri la aceste probleme ale societăţii noastre sunt soluţii pentru fiecare om; şi pentru români, şi pentru maghiari, şi pentru saşi, şi pentru şvabi, şi pentru ţigani, şi pentru sârbi şi pentru toţi cei care trăiesc în această ţară. Indiferent dacă vorbim de relaţia stat-cetăţean, de problemele economice, de declinul demografic. Sigur, comunitatea mea are câteva probleme specifice legate de păstrarea identităţii, dar în rest, celelalte probleme, şi de învăţământ, sunt pentru fiecare om, pentru fiecare comunitate, sunt probleme reale şi sunt convins că şi soluţiile noastre sunt pragmatice, nu sunt extravagante, pot fi puse în practică şi este foarte important să dai soluţii care pot fi puse în aplicare. Şi de aceea eu cred că dincolo de experienţa mea, dincolo de faptul că mă consider un om echilibrat, şi programul meu politic este un program apropiat de fiecare cetăţean al ţării", a declarat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR Bihor, Cseke Attila, candidat pe prima poziţie pentru Senat, a menţionat că Uniunea propune pentru alegători şi pentru România "un program al raţiunii", un program în care cetăţeanul trebuie să primească mai mult, drepturi, oportunităţi şi statul să aibă mai puţine.

"În primul rând, mai puţină birocraţie şi mai puţină putere. Descentralizare mai multă, un sistem centralizat care trebuie să vină către cetăţean şi să se apropie de nevoile cetăţeanului. Astăzi vedem că acest lucru nu se întâmplă, drept urmare, programul raţiunii propus de domnul preşedinte Kelemen Hunor urmăreşte ca cetăţeanul să fie câştigătorul în România, şi nu statul, cu atribuţii crescânde de la an la an", a subliniat el.

Kelemen Hunor a vorbit despre speranţă şi câştigarea încrederii oamenilor în Stat, "mult prea arogant, mai atotputernic şi extrem de birocratic", despre cea mai mare problemă - declinul demografic şi cea mai mare provocare - deficitul bugetar, ce tinde spre 8%, precum şi despre nevoia de a investi în economie, pentru a creşte nivelul de trai pentru fiecare comunitate". Cu accent deosebit, chiar de anul viitor, pe înfiinţarea Ministerului Familiei şi programe pentru susţinerea familiilor tinere, a adăugat el.

În domeniul sănătate, candidatul la prezidenţiale a criticat: lipsa de transparenţă a Casei de Asigurări de Sănătate privind fondurile pentru servicii, "ceea ce este inacceptabil, pentru că vorbim de banii fiecărui cetăţean", examenul de rezidenţiat pentru medici - "un sistem păgubos", deoarece oferă prea puţine locuri la examen, dar şi lipsa medicilor de familie pentru circa un milion de persoane şi a unui sistem informatizat, digitalizat, cu informaţie de la medicul de familie la medicul de specialitate şi la farmacie.

"Trebuie să vedem ce facem cu examenul de rezidenţiat şi cu acest sistem, fiindcă în fiecare an termină în jur de 9.000 - 10.000 de medici în toate universităţile medicale şi anul trecut, dacă nu mă înşel, am avut 5.400 de locuri la examenul de rezidenţiat. Ceilalţi 4.000 şi ceva ce fac? Cei care au bani sau pe care îi susţin părinţii după şase ani mai aşteaptă un an, mai învaţă, iar ceilalţi pleacă în străinătate, unde nu există acest sistem păgubos de rezidenţiat şi încep şi lucrează. Deci noi credem că trebuie reformat acest sistem fără examen de rezidenţiat şi descentralizat; spitalele, judeţele trebuie să spună care sunt nevoile, ce medici doresc şi atunci totul trebuie dirijat în funcţie de necesităţile din sistem", a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-a aflat luni în Bihor în cadrul campaniei electorale, unde a vizitat un meşter fierar în satul Cauaceu şi a participat, în Marghita, la demararea construcţiei unei biblioteci şi a unei cantine pentru copii la Liceul Teoretic "Horvath Lajos". Marţi, potrivit acestuia, se va afla la Alba Iulia şi la Aiud.